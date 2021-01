Stando a quanto riportato da Deadline e ScreenRant, Chris Evans sarebbe in trattazioni per tornare nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Captain America per un progetto totalmente nuovo.

Captain America e Chris Evans, un matrimonio infinito?

Deadline riporta la notizia, Chris Evans potrebbe tornare nel Marvel Cinematic Universe per un progetto totalmente nuovo, che non riguarderebbe Captain America in prima persona, ma che lo vedrebbe indossare la tuta rosso blu e impugnare lo scudo ancora una volta.

Non è ancora chiaro se l’accordo sia stato concluso, sebbene gli addetti al lavoro dicano che l’affare sia quasi certo. Altre fonti aggiungono che sia improbabile vedere un nuovo film di Captain America e che il suo impiego diventerebbe come quello di Robert Downey Jr. dopo il suo Iron Man 3, comparso in film come Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming, in qualità di mentore di Peter Parker.

Dopo Endgame, Chris Evans aveva concluso la sua esperienza assieme ai Marvel Studios, terminata con un finale strappalacrime che ha visto il capitano Steve Rogers riappacificarsi con sé stesso e ritrovare una vita che aveva da sempre sognato.

Evans ha iniziato il suo viaggio nell’MCU durante il 2011, con Captain America: Il Primo Vendicatore e si era unito alla formazione originale dei più potenti eroi della terra per The Avengers nel 2012.

Un ritorno inaspettato?

L’attore era notoriamente riluttante a unirsi all’universo dei supereroi in espansione dei Marvel Studios a causa del numero di film in cui avrebbe dovuto impegnarsi, che all’epoca era sei. Da allora ha recitato in sette film MCU e ha fatto dei cameo in altri due. Ora sembra che Evans sia pronto per tornare come Capitan America.

Evans era stato schietto sul fatto che avrebbe appeso lo scudo al chiodo dopo Avengers: Endgame, al punto di far consegnare lo scudo a Falcon, interpretato da Anthony Mackie, in un momento conclusivo di passaggio del testimone. Le cose sono cambiate negli ultimi mesi, quando Marvel aveva sondato l’idea di un ritorno di Evans nell’MCU nei panni di Steve Rogers, per constatare l’interesse per il personaggio. Lo stesso Evans è diventato favorevole all’idea, lasciando alle due parti la possibilità di accordarsi per la fine dell’anno.

