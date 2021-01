Batman and Scooby-Doo Mysteries è il titolo della nuova serie digital first che debutterà per DC Comics il 27 Marzo 2021 negli USA.

Il team up tra il Cavaliere Oscuro, Scooby e la Misteri e affini composta da Shaggy, Velma, Daphne e Fred sarà orchestrato dagli scrittori Ivan Cohen e Sholly Fisch e dagli illustratori Dario Brizuela e Randy Elliott.

La serie è prevista per 24 capitoli digitali, che verranno raccolti in 12 albi cartacei dal 13 Aprile.

Batman and Scooby-Doo Mysteries, la trama della prima storia

Nella storia inaugurale di Batman and Scooby-Doo Mysteries, Batman scopre che i suoi guanti viola originali sono andati perduti e Velma, Shaggy e Scooby-Doo viaggiano indietro nel tempo fino al periodo dell‘Anno Uno di Batman per risolvere il caso!

Questo viaggio nel tempo avrà una conclusione positiva?

Intitolato Glove Story (Storia di Guanti), è scritto da Ivan Cohen e illustrato da Dario Brizuela (anche autore delle copertine).

Sarà disponibile prima in digitale dal 27 Marzo e poi stampato il 13 Aprile.

Batman and Scooby-Doo Mysteries, la trama del secondo racconto

Nel secondo capitolo di Batman & Scooby-Doo Mysteries, lo scrittore Sholly Fisch e il disegnatore Randy Elliott imbastiranno un team up tra Scooby-Doo e Batman, con l’insolito dinamico duo che dovrà risolvere il mistero del fantasma che infesta la Batcaverna!

Anche se il fantasma non fosse reale, non spiegherebbe il vero mistero: come è possibile che qualcuno sia riuscito a entrare nella Batcaverna per mettere in scena il falso fantasma? E questo significa che uno dei nemici di Batman ha scoperto il segreto della sua vera identità?

Il secondo numero della serie, intitolato “Going Bats” (Dalla parte di Bats), è scritto, come detto, da Sholly Fisch e illustrato, copertina inclusa, da Randy Elliott.

L’uscita in digitale è prevista per il 24 Aprile e in cartaceo dall’11 Maggio.

Ricordiamo che DC Comics ha annunciato un’altra serie digital first su Batman, qui i dettagli.

