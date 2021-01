Jon Bernthal è intervenuto sulla questione The Punisher in difesa di Frank Castle, dimostrando il suo affetto per il personaggio che ha interpretato a partire dal novembre 2017 per Netflix.

Jon Bernthal risponde

Dopo le numerose richieste a Marvel di cancellare il personaggio di The Punisher, Jon Bernthal è intervenuto in difesa di Frank Castle, descrivendolo come un personaggio da sempre controverso, ma che non ha nulla a che fare con i principi e gli ideali sposati dai rivoltosi.

Il simbolo del teschio è stato indossato in diverse occasioni da civili e forze dell’ordine, sebbene Frank Castle non sia un grande fan della polizia, durante alcune situazioni molto tese nel corso degli anni e lo abbiamo visto, con molto dispiacere, sulle uniformi degli insurrezionalisti durante la recente rivolta di Capitol Hill. Ciò ha portato a molti contraccolpi, con alcuni che hanno persino chiesto alla Marvel Comics di ritirare il personaggio e il suo logo per sempre.

Per questo un fan del personaggio ha voluto sottolineare come, al di là di chi utilizza in maniera violenta il simbolo di The Punisher, intende rimanerne un appassionato e lo stesso Bernthal ha commentato:

La penso come te. Queste persone hanno sbagliato, sono impaurite e perdute. Non hanno niente a che fare con ciò per cui Frank lotta.

I’m with you. Beautiful work. These people are misguided, lost, and afraid. They have nothing to do with what Frank stands for or is about. Big love. J. https://t.co/Q4GpaGW3ek — Jon Bernthal (@jonnybernthal) January 12, 2021

The Punisher – rinnovo imminente?

La rivista online Syfy Wire ha commentato le proposte di cancellazione consigliando a Marvel di aggiornare completamente il personaggio di Frank Castle, donandogli nuove vesti e descrivendolo in nuove storie e ad essa si sono accodate Vanity Fair, Inverse e Comic-Watch.

The Punisher era stato ideato come un cattivo, un vigilante di stampo Deathwish, per essere abbattuto da Spider-Man, anche se il suo retroscena era comprensibile: è stata una miniserie spin-off che ha cementato il suo ruolo di preferito dai fan, toccando un tetto massimo in cui Frank è stato protagonista di tre serie di fumetti in corso contemporaneamente, due film, una serie TV, toyline e altro ancora.

