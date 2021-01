Il creatore di Gundam Yoshiyuki Tomino ha parlato, durante una recente intervista, anche dell’enorme successo di Demon Slayer.

Demon Slayer secondo l’autore di Gundam

Tomino ha spiegato come fosse inizialmente geloso del franchise di Demon Slayer, considerando l’inarrestabile corsa al successo della storia di Tanjiro e dei suoi amici e tutti i grandi talenti che la serie è stata capace di mettere insieme per realizzare un prodotto finale di buona qualità:

“Ecco perché quando è arrivato Demon Slayer, ho pensato: ‘Dannazione! Quei ragazzi hanno fatto un buon lavoro!‘, quando ho scoperto la squadra che avevano messo insieme. I doppiatori sono fantastici, il compositore della canzone che tutti conoscono è fantastico. Sono presenti così tante persone di talento! In questo senso, quello che provavo ha superato l’invidia e ho iniziato a pensare: ‘Amico, quei ragazzi sanno davvero il fatto loro!‘. Detto questo, non credo che Demon Slayer sia un lavoro calcolato o artificioso. Penso che il suo assemblaggio sia stato una coincidenza. È strano avere incontri che si allineano così perfettamente“.

Per il momento, si parla della seconda stagione di Demon Slayer, ma non ci sono ancora notizie ufficiali che riguardino il momento in cui verrà distribuita; tuttavia, considerando la popolarità sia del film che del manga, è sicuramente una questione di “quando” e non di “se”. Qui di seguito, una breve sinossi dell’opera:

“È il periodo Taisho, Tanjiro vive una vita modesta ma tranquilla tra le montagne insieme alla sua famiglia. Un giorno, quando torna dalla vendita del carbone in città, trova i resti della sua famiglia massacrata dopo l’attacco di un demone. Tanjiro si precipita giù per la montagna innevata con l’unico sopravvissuto, sua sorella Nezuko, sulla schiena. Ma sulla strada, Nezuko improvvisamente incomincia a ringhiare, si sta anche lei trasformando in un demone…“.

