Pochissimo tempo dopo la fine delle riprese di Logan, c’è stata un’ondata ininterrotta di voci sul casting di Wolverine. Che si tratti degli ultimi film Fox sugli X-Men o del Marvel Cinematic Universe (MCU), le voci sul prossimo passo per gli X-Men sono ovunque e quelle che riguardano il prossimo passo per Wolverine sono fra queste, dal momento che è l’icona del franchise, nonché il personaggio più redditizio.

La risposta secca di Kevin Feige alle voci su Wolverine

Secondo Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios, tuttavia, a questo punto le voci sono solo un pio desiderio, e non esiste un piano concreto in atto per riportare in auge gli X-Men, men che meno per il casting di Wolverine.

Il problema è emerso durante una recente intervista con Collider prima dell’uscita di venerdì dei primi episodi di WandaVision. Interrogato sugli X-Men, Feige ha fugato ogni dubio con un secco: “No“.

Elizabeth Olsen e Paul Bettany saranno entrambi protagonisti di WandaVision, che debutterà domani, venerdì 15 gennaio con i suoi primi due episodi, mentre le restanti puntate avranno una cadenza settimanale.

La serie, che sembra essere un punto di partenza per la Marvel, assumendo un tono non convenzionale e giocando con le convenzioni televisive, è il primo nuovo contenuto ambientato nell’universo cinematografico Marvel condiviso da Spider-Man: Far From Home del 2019.

Inoltre, questa sarà anche la prima apparizione sullo schermo di Scarlet e Visione da Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War, rispettivamente, con la morte di Visione alla fine di Infinity War, che, a sua volta, ha degli effetti e delle ripercussioni sulla personalità di Scarlet in Endgame.

Una nuova generazione di contenuti Marvel sta per vedere la luce in questo 2021, con diverse serie TV che stanno per fare il loro debutto sugli schermi degli abbonati als ervizio di streaming online a pagamento Disney +.

Black Widow debutterà nelle sale a maggio.

