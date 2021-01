Sono state diffuse le uscite Astorina/Diabolik di febbraio 2021. Si tratta di tre albi in tutto, vediamoli nel dettaglio!

01 febbraio (inedito) – In cambio di una vita

Soggetto: M. Gomboli e A. Pasini

Da un’idea di T. Pistoia

Sceneggiatura: R. Altariva

Disegni: S. Giordano e S. Santoro

Lettering digitale: Inventario Bologna

Retini: L. Vasco

Copertina: M. Buffagni

R 716 10/02/2021 Anno XLV (2006) n. 10 – Il fuoco della vendetta

Soggetto: P. Martinelli

Sceneggiatura: C. Massai e A. Pasini

Disegni: G. Di Bernardo, G. Montorio e L. Merati

Copertina: S. e P. Zaniboni

Il Re del Terrore si è lasciato alle spalle molti nemici che hanno giurato di vendicarsi. Per questo Diabolik si muove sempre con estrema cautela e tendergli una trappola, per chi lo odia, è estremamente difficile. Ma non impossibile.

Swiisss 321 20/02/2021 Anno XV, n. 20 (27/09/76) – Uomini senza volto

Testi di A. e L. Giussani

Disegni: F. Bozzoli, F. Paludetti e B. Fiumali

Una rapina finita nel sangue, un bottino scomparso, un capobanda condannato all’ergastolo. C’è chi è disposto a fare un massacro per farlo uscire, ma nessuno, neppure Ginko, ha previsto l’intervento di Diabolik. E non solo quello.

Diabolik sarà l’adattamento cinematografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, è diretto dai Manetti bros., scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato anche il soggetto insieme a Mario Gomboli.

Il cast è composto da Luca Marinelli nei panni del Re del Terrore; al suo fianco, ci sarà Miriam Leone come Eva Kant, mentre Valerio Mastandrea sarà il volto dell’ispettore Ginko. Compariranno anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Claudia Gerini, Roberto Citran.

Il film previsto in tutte le sale il 31 dicembre scorso è ufficialmente slittato a data da destinarsi nel 2021.

Antonio e Marco Manetti avevano già parlato del cast dichiarando che:

È una scelta di cui andiamo orgogliosi. Diabolik è un fumetto italiano, un mito dell’immaginario collettivo, e abbiamo fortemente voluto che il cast fosse al cento per cento italiano. Nello scegliere i protagonisti non ci siamo basati sulla sola somiglianza, ma abbiamo cercato e trovato attori bravi, in grado di comunicare le giuste emozioni: Luca Marinelli, uno degli attori più versatili del nostro cinema, capace di portare sul grande schermo il fascino e la freddezza di Diabolik senza fargli perdere umanità; Miriam Leone, un’attrice di carattere, bella e sensuale, la perfetta Eva Kant e Valerio Mastandrea così empatico, in grado di rendere vincitore anche Ginko, l’antagonista da amare.