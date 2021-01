Attesissima è l’uscita della seconda stagione anime di Dr. Stone, ispirata al manga omonimo scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump prevista per oggi 14 gennaio 2021. Riguardo agli episodi della serie circolavano voci sul fatto che poteva non durare più di tanto rispetto alla prima andata in onda nel 2019. Le voci sono state confermate: gli episodi previsti sono 11 al confronto dei 24 della prima stagione.

A confermare la notizia l’account Twitter ufficiale per l’adattamento anime televisivo della serie manga Dr. Stone, nel quale si può leggere che la seconda stagione dell’anime intitolata Dr. Stone: Stone Wars consisterà in 11 episodi.

La notizia è stata confermata anche attraverso le informazioni sui DVD Blu-ray che sono state pubblicate sul loro sito ufficiale e le informazioni sull’annuncio sulla loro pagina Twitter. La seconda stagione uscirà in Blu-ray & DVD box con il 26 maggio 2021.

Lo staff della prima stagione della serie torna a lavorare sulla nuova. Lo studio di animazione TMS Entertainment gestisce la produzione di animazione, con Shinya Iino come regista della serie. Yuichiro Kido è responsabile della sceneggiatura mentre Yuko Iwasa si occupa dei disegni dei personaggi. Tatsuya Kato, Hiroaki Tsutsumi e Yuki Kanesaka stanno nuovamente lavorando per la composizione musicale della serie. Anche il cast originale della serie riprende i loro ruoli. Inoltre, nuovi membri si uniscono al cast per dare voce ai personaggi dell’Impero Tsukasa tra cui Kensho Ono come Ukyō Saionji, Yoshiki Nakajima come Yō Uei e Atsumi Tanezaki come Nikki Hanada.

Il tema di apertura della nuova stagione intitolato Rakuen è eseguito da Fujifabric, mentre il tema finale intitolato Koe? è interpretato da Hatena.

Dr. Stone – il franchise

La serie è basata sulla serie manga giapponese scritta da Riichiro Inagaki e illustrata da Boichi che è stata serializzata su Weekly Shōnen Jump da marzo 2017, con i singoli capitoli raccolti e pubblicati da Shueisha in sedici volumi tankōbon a partire da luglio 2020. Nel 2019, Dr. Stone ha vinto il 64° Shogakukan Manga Award per la categoria shōnen.

Il 28 ottobre Shueisha ha pubbliato lo spin-off manga ispirato al manga intitolato Dr. Stone reboot: Byakuya cocluso con 9 capitoli totali.

Lo spin-off arriverà in Italia a marzo 2021 e verrà pubblicata dalla Star Comics che già si occupa della serie originale.

La prima stagione dell’adattamento della serie anime è composta da 24 episodi andati in onda dal 5 al 13 dicembre 2019.

