Pokémon Snap sta ufficialmente per approdare tra noi. Ormai è ufficiale che il 30 aprile i giocatori di tutti il mondo potranno tuffarsi nel mondo Pokémon Snap e fotografare i loro mostri tascabili preferiti. Il titolo sarà esclusivo per Nintendo Switch.

Ecco anche una serie di nuove immagini per il titolo:

Pokémon Snap ci farà andare nella regione di Lentil, al cui interno troveremo numerose isole. Tutto l’arcipelago sarà esplorabile e si potranno svolgere missioni di vario tipo per immortalare i nostri beniamini. Saliremo a bordo della NEO-UNO, una navicella che ci porterà ovunque sull’isola a patto che avremo visitato le zone interessate.

Ci sono una gran quantità di Pokémon selvatici in Pokémon Snap, che attenderanno solo l’arrivo del giocatore che potrà scattare istantanee creative dei suoi mostri preferiti. A valutare l’operato dei giocatori ci sarà il Professor Speculux. Per ogni foto scattata riceveremo un punteggio basato su più fattori: la posa, le dimensioni, la rotazione del Pokémon verso l’obiettivo e anche la posizione nell’inquadratura.

Gli allenatori possono anche creare il proprio album personalizzato, il cosiddetto “Fotodex” (invece del Pokédex), in cui inseriranno i loro scatti preferiti e potranno conservarli e rivederli in ogni occasione. Dovranno allo stesso tempo capire come tenere i Pokémon in certe pose e le tattiche necessarie per fargli assumere pose particolari, come ad esempio gettando loro cibo o oggetti.

Voi siete pronti a buttarvi nel mondo di Pokémon Snap? In tal caso bisognerà pazientare solo qualche altro mese.

Pokémon Snap non è l’unico Pokémon in arrivo quest’anno?

Si parla nelle ultime settimane di un remake di Diamante e Perla. Diamante era apripista alla quarta generazione di Pokémon oltre a contenere tutti quelli delle generazioni precedenti. Al contempo erano presenti anche 14 leggendari. Diamante e Perla introducevano allo stesso tempo il primo sistema Wi-Fi della serie, permettendo lo scambio di Pokémon tra un DS e l’altro e rendendo possibile giocare anche tramite internet. Il servizio ha avuto un tale successo che ha portato la compagnia a mantenerlo attivo fino al maggio del 2014.

Recupera subito Pokémon Spada per Nintendo Switch