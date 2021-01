La piattaforma Steam ha condiviso ufficialmente i dati annuali. Valve ha affermato che al momento ha almeno 120 milioni di utenti attivi. Questo traguardo porta la grande azienda di molto avanti ai colossi di Sony o Microsoft, battendo ufficialmente ogni cifra fatta dal PSN e anche da Xbox Live. Si tratta di cifre davvero impressionanti per Steam, che si riconferma davvero una piattaforma leader non solo nel settore PC, ma anche in quello videoludico.

La piattaforma ha anche un altro record di utenti attivi contemporaneamente, che ammontano a ben 25 milioni allo stesso momento, che è stato raggiunto proprio questo 2 gennaio passato. Steam è dunque davvero un punto di riferimento e Valve non lo nasconde di certo. C’è anche da dire che per via dei lockdown gli utilizzatori di PC e videogiocatori in generale sono aumentati e dunque hanno usufruito di più della piattaforma.

La piattaforma, a dispetto dell’emergere di servizi come PlayStation Now o ancora meglio Xbox Game Pass, non sembra neanche minimamente in difficoltà e continua a crescere. Chissà quali novità e aggiornamenti avremo nel corso di quest’anno e di quelli a seguire e come saprà evolversi continuamente in un mercato così fluttuante e dinamico. Staremo a vedere.

Steam – la creatura di Valve

Steam è nata nel settembre 2003 e negli anni ha subito numerosi aggiornamenti e restyling anche molto diversi tra loro. Inizialmente disponibile solo su Microsoft Windows, è stato poi aggiunto il supporto al macOS, Linux, Android, iOS e Windows Phone. Ha anche subito un attacco hacker a fine 2015 e a quel punto furono introdotte anche nuove regole e sistemi di sicurezza.

La comunità di Steam è il vero cuore della piattaforma e sono disponibili funzioni disparate come la home della lista amici, la chat, il mercato e tanto altro per interagire con giocatori da tutto il mondo, scambiarsi doni e giochi.

