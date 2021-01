Epic Games ha confermato l’arrivo del tanto atteso crossover con il franchise di Predator. Fortnite vedrà l’arrivo di questo crossover presumibilmente a breve, probabilmente con una nuova patch. La season 5 dunque non poteva che procedere su questa scia, portando nuove skin e crossover tanto richiesti da tutta la comunità di Fortnite.

La stagione è inoltre particolarmente calzante per il Predator in quanto ruota molto intorno alla figura dei cacciatori di taglie. Rimarremo in attesa di sapere quando questa skin sarà disponibile. Potete inoltre vedere il teaser di Twitter a questo indirizzo se foste interessati. Nel piccolo video si nota proprio una nave spaziale aliena che rimanda al design di quelle dei Predator. Trattandosi di un teaser di pochi secondi non si vede altro, ma subito sono comparse immagini come quelle sottostanti per rincorrere la diceria (ormai divenuta quasi una certezza).

Fortnite – storia di un successo

Fortnite è un videogioco del 2017 sviluppato da Epic Games e People Can Fly (Bulletstorm e Gears of War: Judgment). Il videogioco presenta tre modalità distinte e separate che condividono il medesimo motore grafico: Salva il mondo, Modalità Creativa e Battaglia reale.

La modalità Battle Royale di Fortnite è ambientata su un’isola che ha la forma dello stato della Polonia (dato che People Can Fly è proprio polacca) in cui 100 giocatori lottano per la sopravvivenza. All’interno del gioco vi sono tre distinte modalità: singolo, coppie e squadre. La modalità è stata lanciata ufficialmente da Epic Games a partire dal 26 settembre 2017. Fortnite è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco è previsto in uscita anche su PS5 e Xbox Series X entro la fine dell’anno, sebbene non si abbia ancora una data precisa al riguardo.

