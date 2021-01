Le uscite Star Comics di Febbraio 2021 in anteprima

Le uscite Star Comics di Febbraio 2021 vedono l’esordio di nuove serie come lo spin-off di Detective Conan Zero’s Tea Time e la versione anime comics di Dragon Ball GT; debutta anche il box che racchiude i due volumi di Nagisa Furuya You Are in the Blue Summer e The Blue Summer and You e si conclude la nuova edizione di Lamù.

Proseguono serie popolari come Dr. Stone, Dragon Ball Super, Edens Zero, Haikyu! e The Seven Deadly Sins.

A seguire tutte le uscite Star Comics di Febbraio 2021; qui le uscite di Gennaio.

Le uscite Star Comics di Febbraio 2021 – 3 Febbraio

QUEER 5

BLUE SUMMER BOX

(YOU ARE IN THE BLUE SUMMER + THE BLUE SUMMER AND YOU)

Nagisa Furuya

13×18, B, 216 + 224 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 13,00

Chiharu Saeki e Wataru Toda sono entrambi appassionati di film e proprio da questa passione comune germoglia la loro amicizia. Il tempo che passano insieme è piacevole e le giornate trascorrono con naturalezza, finché un giorno accade qualcosa che cambia completamente il loro rapporto. In un turbinio di emozioni incontrollabili, Chiharu propone a Wataru di sfruttare le vacanze estive per fare una sorta di pellegrinaggio…

Due liceali, un’estate e un viaggio: gli ingredienti perfetti per una travolgente storia d’amore! Due volumi, You Are in the Blue Summer e The Blue Summer and You, in un esclusivo box assolutamente da non perdere!



TOKIMEKI TONIGHT – LE SITUAZIONI DI SHUN MAKABE

Koi Ikeno

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con con sovraccoperta, € 5,90

Nelle avventure narrate in Tokimeki Tonight – Ransie la strega, Ranze Eto non ha mai smesso di amare il suo adorato Shun… ed è proprio lui il protagonista di questa serie di episodi inediti raccontati, stavolta, dal suo punto di vista. L’infanzia spensierata, l’adolescenza turbolenta, l’incontro con Ranze e perfino i retroscena segreti della sua proposta di matrimonio! Una serie di capitoli disegnati espressamente per l’occasione, in un volume che delizierà i fan della maestra Ikeno!

NEVERLAND 345

LAMÙ – URUSEI YATSURA 17

Rumiko Takahashi

14,5×21, B, 384 pp, b/n e col., con alette, € 9,95

L’uomo-coniglio Inaba decide di sostenere un esame per ottenere una promozione all’ufficio amministrativo della Destino & Co.: la prova consiste nel cogliere un fiore che cresce nel bosco dello spazio-tempo. Dato che è necessario essere accompagnati da una ragazza, Inaba sceglie come propria partner Shinobu… e, per qualche strana ragione, vengono coinvolti anche Ataru e Lamù! Un giorno, poi, si presenta al liceo Tomobiki un ragazzo vestito di nero che sostiene di essere il promesso sposo di Lamù. Alla guida di un carro trainato da maiali, la porta via con sé nell’Universo delle Tenebre: per farla tornare a casa, sulla Terra, Ataru sarà costretto… a dirle che le vuole bene!

Uno speciale ultimo volume arricchito da una galleria di immagini a colori!

YOUNG 320

EDENS ZERO 8

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con alette, € 4,90

Anche in edicola

Valkyrie è morta a causa della Dama Scarlatta e quest’atroce verità fa precipitare Homura nella più cupa disperazione. Consapevole del suo dolore, Shiki si lancia da solo in territorio nemico per affrontare direttamente la crudele nemica. Intanto, nel distretto lavorativo, Rebecca e gli altri vengono assaliti all’improvviso dai tre Angeli del Castigo e, come se non bastasse, ecco intervenire anche Drakken, attratto dal profumo dei soldi… Il pianeta Sun Jewel gronda lacrime e sangue. Sarà possibile mettere la parola fine alla sua tragica storia?

DRAGON 270

DR.STONE 14

Riichiro Inagaki, Boichi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Anche in edicola

Col completamento della macchina per produrre liquido del risveglio all’infinito, il gruppo di Senku decide di lanciare un contrattacco al regno della pietrificazione e si mette in azione per recuperare gli altri compagni. Il prossimo obiettivo del regno della scienza è costruire un drone da appoggio, e per farlo è necessario risvegliare il divino artigiano Kaseki. Tuttavia, il primo a riaprire gli occhi non sarà lui…

UP 200

QUEEN’S QUALITY 11

Kyousuke Motomi

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,50

Dopo essere finalmente entrata in possesso della forza da vera e propria Queen, Fumi affronta il serpente insieme a Kyutaro. Quest’ultimo promette al serpente presente in lui che lo farà incontrare con quello del clan Seiryu. Quindi, sotto la guida di Ranmaru, Fumi e Kyutaro fanno irruzione nella sede centrale del clan, dove trovano ad attenderli Aoi Shinonome, il candidato capofamiglia, con l’aura malvagia del serpente…

STARDUST 96

THE SEVEN DEADLY SINS 39

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Anche in edicola

Nel bel mezzo dello scontro finale per sconfiggere il Re dei Demoni, Meliodas ed Elizabeth, che combattono una battaglia disperata, vengono raggiunti dai compagni del destino. Il loro obiettivo, stavolta, è compiere l’impresa più ardua di tutte: uccidere un dio. I sette guerrieri, finalmente riuniti, affrontano dunque la loro ultima e più grande missione. A mezzogiorno in punto, il leone ferito è pronto a fare sul serio!

Le uscite Star Comics di Febbraio 2021 – 10 Febbraio

VALIANT 139

BLOODSHOT NUOVA SERIE 3

Tim Seeley, Marc Laming

17×26, B, 96 pp, colore, € 8,90

Mostruosità inconcepibili stanno scatenando l’inferno sulla terra! Bloodshot e i suoi alleati nella coalizione di ex-agenti conosciuta come “i Bruciati” saranno messi a dura prova…ma non tutto è come sembra. Circondato dai nemici, di chi si potrà fidare stavolta Bloodshot?

STAR LOLLIPOP 10

ERNEST & REBECCA 5 LA SCUOLA DELLE SCIOCCHEZZE

Guillaume Bianco, Antonello Dalena

21×28, C, 48 pp, colore, € 12,90

Il raffreddore e i malanni di Rebecca se ne sono andati, e, con loro, anche Ernest. L’amico microbo della bambina non è più con lei… Rebecca vorrebbe tanto che lui tornasse.

Ma a scuola c’è un virus che minaccia i bambini, un temibile virus-zombie: l’influenza! Ernest tornerà per salvare Rebecca e i suoi compagni?

CONAN IL CIMMERO 9 GLI ACCOLITI DEL CERCHIO NERO

Sylvain Runberg, Park Jae Kwang

21×28, C, 80 pp, colore, € 14,90

Nel regno di Vendhya, il re viene ucciso dai terribili sortilegi dei Veggenti Neri di Yimsha. Sua sorella, Yasmina, decide di vendicarlo, e per farlo contatta Conan, capo della tribù afghuli. Ma mentre molti dei suoi guerrieri sono stati appena uccisi dagli uomini del regno di Vendhya, il Cimmero ha altri piani in mente. La principessa credeva di poter usare il guerriero, ma si ritroverà nella condizione di servire gli interessi del CImmero…

Adattamento intenso e mozzafiato di una delle storie più ambiziose e complesse di Robert E. Howard, il volume è firmato dal prolifico sceneggiatore Sylvain Runberg e dal prodigioso disegnatore Jae Kwang.

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION 8

Naoko Takeuchi

14,5×21, B, 346 pp, b/n e col., con copertina olografica, con alette, € 14,90

Un nuovo varco squarcia il cielo di Tokyo, sopra il tendone del Dead Moon Circus. Gli incubi si riversano senza sosta sul pianeta, circondato da tenebre ormai sempre più fitte. Usagi e Mamoru, guidati dal cavallo alato Helios, penetrano nel cuore del Golden Kingdom e scoprono la funzione del Golden Crystal… Riusciranno a fermare la crudele Nehellenia?

BIG 61

FAIRY TAIL NEW EDITION 50

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con alette, € 4,30

Anche in edicola

Tuttavia, proprio quando sembra che il primo passo sia stato compiuto positivamente, ecco che le cose si fanno difficili! A quanto riferisce una depressa Lluvia, Gray è scomparso e pare che dietro le quinte ci sia l’ombra di Avatar, salita alla ribalta al posto delle gilde oscure…

FAN 257

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 5

Aka Asakasa

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Cominciano le tanto attese vacanze estive e per i nostri amici si apre una nuova stagione di esperienze, ricordi e amicizie. Chissà se ci saranno degli interessanti risvolti anche sul piano sentimentale!

POINT BREAK 250

STARVING ANONYMOUS 7

Kengo Mizutani, Yuu Kuraishi, Kazu Inabe

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Gli umani sono in realtà esseri creati dai nuovi occupanti della Terra: giunti da un lontano pianeta morente, ne hanno pilotato l’evoluzione dalle scimmie per migliaia di anni e ora intendono “vendemmiare” il frutto della lunga attesa. Questi mostri affamati sferrano i propri attacchi in ogni angolo del mondo, e di fronte al loro implacabile appetito l’umanità rischia l’estinzione. C’è un modo per evitarlo?! E in cosa consiste il piano che Yamabiki ha proposto a Natsune…?! Ecco il volume conclusivo del survival horror in cui si decide il destino dell’umanità!

ZERO 248

HEAVENLY DELUSION 4

Masakazu Ishiguro

14,5×21, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 6,90

Attirati dalle voci riguardo a un dottore che sembra faccia vivere le persone in eterno, Maru e Kiruko cercano di entrare in contatto con la Comunità Religiosa dell’Immortalità. Introdottisi nei sotterranei di un enorme edificio in cui si dice venga “allevato un mangiauomini”, i due si trovano di fronte a una situazione difficile. Nel frattempo, Tokio è sotto sorveglianza a causa di un malessere di origine sconosciuta. Emergono poi alcuni ricordi che illuminano il passato della scuola, come i fatti relativi al suicidio di Asura, ma quanto più mondo interno ed esterno all’istituto sembrano vicini a toccarsi, dando risposta ad alcune delle domande che li circondano, tanto più il mistero si infittisce…

KAPPA EXTRA 260

ARIADNE IN THE BLUE SKY 5

Norihiro Yagi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Alla principessa Leana e al cavaliere del cielo Lacyl si è unita Lululola, una vecchia compagna di quest’ultimo, e il loro viaggio procede a un ritmo ancora più spedito. All’interno della tomba dei re dei Ruusa, i tre si trovano ad affrontare dei nemici Ruusa e il terribile Jiura, appartenente alla razza Gisau. In uno scontro che impegna tutti contro tutti, la natura di photon carrier di Lacyl e Lululola si risveglia per proteggere Leana e salvarla dal pericolo!

WONDER 101

ECHOES 5

Kei Sanbe

13×18, B, 192 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Il rifugio dell’uomo del fuoco viene distrutto da un incendio e Senri ed Enan scampano alla morte per un soffio. In seguito, per cercare di ottenere altre informazioni su Kazuto, Enan si reca dal nonno di Senri intenzionata a rivolgergli alcune domande sulla figlia morta tredici anni prima, mentre Senri cerca di entrare in contatto con la malavita. Nel frattempo, Kazuto e l’uomo del fuoco sono impegnati in un nuovo lavoro, ma l’atmosfera tra i due comincia a farsi tesa…

EXPRESS 248

MAO 3

Rumiko Takahashi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Durante il grande terremoto del Kanto, Mao incontra Byoki e si ritrova a dover affrontare un nuovo nodo irrisolto del suo passato. Qual è il terribile fardello che da mille anni grava sulle sue spalle?

WASABI 8

IL RITORNO DELLO SFIGATTO – NEKONAUGHEY 3

Q-rais

15×21, B, 136 pp, colore, con alette, € 12,00

Così lontani, così vicini: lo Sfigatto e il Ficoniglio sono i classici opposti che si attraggono. L’uno pigro, goffo, semplice e un po’ spiantato; l’altro efficiente, impeccabile, raffinato, benestante. Le differenze, però, non sono un problema quando c’è l’amicizia, quella vera… E allora non far caso ai fallimenti, Sfigatto, e continua a lanciarti in nuove, improbabili imprese! Se anche gli esiti fossero catastrofici, ci sarà sempre qualcuno pronto a darti una mano e a toglierti dai guai!

Tornano le esilaranti disavventure del gatto più flemmatico e pacioccone che ci sia!

Le uscite Star Comics di Febbraio 2021 – 17 Febbraio

VALIANT 140

RAI (2020) 2

Dan Abnett, Juan José Ryp, Andrew Dalhouse

17×26, B, 128 pp, colore, € 8,90

Rai e Raijin proseguono la loro ricerca, nel tentativo di fermare il piano del “Padre” di ristabilire il proprio dominio sul pianeta. Nelle terre selvagge del mondo post-apocalittico incontreranno una moltitudine di personaggi e posti diversi, come mai avrebbero immaginato nell’ingannevole utopia tecnologica di Nuovo Giappone, il luogo che un tempo chiamavano casa.

SCP EXTRA 15

LE SETTE MERAVIGLIE 3 IL FARO DI ALESSANDRIA

Luca Blengino, Tommaso Bennato

21×28, C, 56 pp, colore, € 14,90

Le sette meraviglie, maestose e straordinarie, sono ricordate come le opere più belle e impressionanti dell’umanità, ma celano dei segreti che non sono ancora stati svelati.

Il guardiano del mitico Faro prende fuoco prima di cadere giù. Tolomeo II assegna le indagini su questo omicidio a Kiostrates, il più leale e incorruttibile tra i suoi generali. Questi chiede l’aiuto di un giovane matematico egiziani.

Durante le indagini, i due scopriranno il terribile segreto che si nasconde dietro la storia della cosiddetta “Stella caduta sulla terra”, ovvero il Faro…

ACTION 323

RECORD OF RAGNAROK 3

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

La scazzottata tra Adamo e Zeus giunge alla sua sudatissima e sbalorditiva conclusione. L’incontro successivo vede fronteggiarsi Kojiro Sasaki e il fratello maggiore di Zeus, Poseidone… Riuscirà la spada del “perdente più forte” della storia umana a rivaleggiare con la tecnica di lancia più sopraffina del mondo divino?!

STARLIGHT 330

YOTSUBA&! 9

Kiyohiko Azuma

13×18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 6,90

D’altronde è facile distrarsi quando si è circondati da continui prodigi: una tavola imbandita per una cena a base di carne alla griglia, un negozio di oggettistica, una vetrina piena zeppa di orsetti di peluche e persino un macinacaffè! Figurarsi cosa può accadere a un raduno di mongolfiere!

GREATEST 251

ONE PIECE NEW EDITION 87

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Anche in edicola

Nonostante l’accurata preparazione, il piano per assassinare Big Mom ordito da Rufy, Bege e Caesar viene fermato e l’armata alleata, crollata ogni speranza, si ritrova alle strette! Incapaci di resistere al furente attacco della famelica Imperatrice, i nostri faticano a trovare una via di fuga…

MUST 113

YOUNG BLACK JACK 14

Osamu Tezuka, Yoshiaki Tabata, Yu-go Okuma

13×18, 176 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Hazama viene a conoscenza del passato di Keiko, la madre della sua adorata Megumi: una vita costellata di sacrifici e difficoltà nel Giappone del dopoguerra. Quando anche la ragazza scopre la drammatica storia di sua madre, il suo destino va incontro a una svolta inattesa…

TECHNO 305

SUMMER TIME RENDERING 10

Yasuki Tanaka

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Nei sotterranei della clinica Hishigata, Shinpei e gli altri vengono a conoscenza di inquietanti particolari sulle origini di Haine e sul rapporto fra i capofamiglia Hishigata e le ombre. Pian piano i pezzi del puzzle si incastrano, ed emergono così le prime ipotesi sull’effettiva identità del temibile Shide. Per cercare di vederci più chiaro, Shinpei fa ritorno con Ushio al tempio di Hito, per interrogare il serafico sacerdote Masahito Karikiri. Ma qualcosa non va come previsto, e gli esiti saranno così drammatici che nemmeno un nuovo loop potrebbe porvi rimedio…

GINTAMA 68

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

L’Esercito di Liberazione fa incursione a Edo e gli abitanti della città, appoggiati dall’armata dell’ex Shogun, cercano di resistere con ogni mezzo alla sua poderosa avanzata. Dalla loro hanno anche il geniale inventore Gengai, pronto a sfoderare una speciale e innovativa “arma” di una potenza senza precedenti, e a un certo punto entra in scena nientemeno che il tuttofare Kin-chan!

MITICO 275

LEVIUS/EST 7

Haruhisa Nakata

13×18, B, 224 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Siamo al culmine del Southern Slam, il torneo supremo. Oliver, il sovrano indistruttibile, ha annunciato che quello con Levius sarà l’ultimo combattimento della sua carriera. Il ragazzo, che nonostante gli avvertimenti sale sul ring con un braccio artificiale a uso medico, nelle prime fasi dell’incontro dimostra di reggere il confronto, ma ben presto finisce al tappeto. In quel momento rivive nella mente alcuni terrificanti eventi del passato e, per scacciarli, comincia a sferrare dei colpi al limite del regolamento, costringendo i giudici di gara a prendere una decisione inaspettata…

Le uscite Star Comics di Febbraio 2021 – 24 Febbraio

STORIE DI KAPPA 301

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME 1

Gosho Aoyama

13×18, B, 176 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Da Bourbon, super agente degli Uomini in Nero, a Rei Furuya, agente segreto della NPA, senza dimenticare Toru Amuro, detective privato e cameriere del Café Poirot: qual è il trucco per gestire parallelamente questi tre ruoli senza perdere la testa?! Di certo è necessaria una routine decisamente impegnativa e… tutta da scoprire!

Pronti ad affiancare l’uomo dalle molteplici identità in questo nuovo, attesissimo spin-off di Detective Conan?! It’s tea time!

AMICI 274

UN BACIO A MEZZANOTTE 12

Rin Mikimoto

11,5×17,5, B, 224 pp, b/n, € 4,50

L’inattesa proposta di matrimonio di Kaede lascia Hinana a bocca aperta, per non parlare del magnifico regalo di compleanno che lui le ha preparato! Come in ogni favola che si rispetti, la nostra Cenerentola e il suo Principe Azzurro hanno il loro meritato lieto fine, decisamente imperdibile! La romantica storia d’amore della liceale tutta d’un pezzo e del fascinoso e stravagante attore giunge al suo epilogo!

TURN OVER 245

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 22

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Dopo aver preso coscienza dei suoi sentimenti per Hak, Yona si confida con l’amica Lili. Nel frattempo, in tutte le città del regno si diffondono a macchia d’olio voci sui quattro draghi e sulla ragazza dai capelli rossi che li accompagna. Il gruppo decide così di percorrere strade isolate sulle montagne al confine con il Regno di Xing, ma ben presto farà un incontro inatteso…

TARGET 106

HAIKYU!! 40

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

La partita tra Kamomedai e Karasuno è un lungo e frustrante tira e molla, e Azumane si sente in colpa perché non riesce a sfondare in nessun modo il muro avversario. Come fronteggerà Hirugami, che nel frattempo ha iniziato a dare il suo meglio, scrollandosi di dosso tutta la pressione che lo attanagliava? L’asso del Karasuno, pian piano, si risveglia!

DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA 24

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

Impossessatasi di tutti e sei i globi, Quinzorma è rinata nel mondo reale con l’obiettivo di riportare in auge l’impero guidato da Zoma. Per fermarla, Aros e compagni lasciano Alefgard e si dirigono verso Aliahan, dove avrà luogo lo scontro finale. Su quella terra che già un tempo fu teatro di violenti scontri, fa la sua comparsa anche il redivivo re delle bestie Gunung, accompagnato dai quattro imperatori e da un misterioso mostro dalle sembianze femminili e dall’aspetto familiare…

DRAGON BALL SUPER 13

Akira Toriyama, Toyotaro

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con alette, € 4,50

Anche in edicola

Lo scontro tra l’esercito nemico e i guerrieri terrestri si inasprisce! Inoltre, quando finalmente Molo atterra sulla superficie del pianeta, Gohan e gli altri si trovano in difficoltà nell’affrontare un Saganbo atrocemente potenziato. Goku e Vegeta arriveranno in tempo per salvare la Terra dal pericolo che incombe?!

DRAGON BALL GT ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI 1

Akira Toriyama

11,5×17,5, B, 224 pp, colore, con alette, € 6,90

Anche in edicola

Goku e i suoi compagni hanno sovraccaricato le Sfere del Drago, dando vita ai Draghi Malvagi! Se non faranno nulla per fermarli, la loro energia negativa distruggerà il pianeta! Goku e Pan partono dunque alla ricerca dei sette Draghi Malvagi e affrontano i primi quattro, nati rispettivamente dalla sfera con due, cinque, sei e sette stelle…

Una nuova e avvincente sfida tutta a colori attende i nostri eroi!



UMEZZ COLLECTIONN 11

OROCHI 1

Kazuo Umezz

15×21, B, 312 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 15,00

Orochi ha l’aria di essere una ragazza come tante, ma l’irrefrenabile desiderio che la spinge ad alleviare le sofferenze di chiunque incontri lungo il suo cammino ha qualcosa di sovrannaturale e sinistro… Perché, malgrado le sue buone intenzioni, si ritrova sempre a peggiorare le cose?

Un nuovo, inquietante capolavoro del brivido del maestro Kazuo Umezz!

STAR COLLECTION 15

CAPITAN TSUBASA COLLECTION 4 (di 5)

Yoichi Takahashi

13×18, B, b/n, con alette, € 24,00

Ritorna l’edizione definitiva della serie calcistica per eccellenza!

Cinque pratici ed eleganti cofanetti contenenti prestigiosi volumi da 350 pagine. Appassionatevi alle sorprendenti imprese del fuoriclasse Tsubasa e alla sua scalata nel mondo del calcio, tra duri allenamenti, corse a perdifiato, potenti tiri in porta e magici momenti di gloria!

Contiene Capitan Tsubasa New Edition voll. 13-16.

