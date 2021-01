Non capita tutti i giorni che una rock band americana annunci che lancerà sul mercato il proprio sake, ma è quello che è successo ieri, quando i Foo Fighters hanno caricato sul loro canale ufficiale su YouTube un nuovo, sorprendente video, che trovate in cima a questo articolo.

I Foo Fighters e l’amore per il sake

La clip di quasi due minuti mostra gli artcigiani giapponesi coinvolti nel processo di produzione del sake, mentre la traccia della band Shame Shame dal loro prossimo album Medicine at Midnight accompagna le immagini.

Il breve clip, girato in bianco e nero come il video musicale ufficiale di Shame Shame, è stato caricato con il seguente messaggio:

“Per celebrare l’uscita di ‘Medicine At Midnight’, il marchio di sake giapponese TATENOKAWA che produce sake Junmai Daiginjo di alta qualità ha collaborato con i Foo Fighters. Sulla base delle preferenze dei membri della band amanti del sake, TATENOKAWA ha creato appositamente due tipi di sake Daiginjo. Goditi “HANSHO (Midnight)” mentre ascolti il ​​loro fantastico nuovo album“.

Per chi è nuovo nel mondo del sake, o vuole saperne di più sulla collaborazione, Tatenokawa, il marchio che produce la bevanda in edizione limitata, produce sake nella prefettura di Yamagata da 180 anni.

I Foo Fighters, che dicono di amare molto il sake, hanno testato a distanza una serie di diverse offerte dell’azienda e il sake che hanno scelto è stato utilizzato per creare due nuove varietà per celebrare l’uscita del prossimo album della band.

Entrambe le varietà sono classificate come junmai daiginjo, che è considerato il sake di qualità più alta. “Junmai” si riferisce a un sake puro, fatto solo di riso, acqua e muffa koji, senza aggiunta di alcool extra, mentre “Daiginjo” è il termine usato per sake contenente riso che è stato altamente lucidato, con la rimozione di almeno il 50% dello strato esterno del chicco. Il risultato è un sake facile da bere, con un elegante equilibrio tra acidità e umami.

Il primo sake dei Foo Fighters si chiama Foo Fighters x Tatenokawa Junmai Daiginjo Hansho Ao, con “Hansho Ao” che si traduce in “Blu di Mezzanotte”.

Preparato pensando al “lato pop” dei Foo Fighters, Hansho Ao utilizza riso Dewa di provenienza locale al 100% dalla prefettura di Yamagata, lucidato al 50%. Si dice che mostri uno splendido aroma con una delicata sensazione in bocca e una leggera dolcezza, e Tatenokawa descrive questo sake come una combinazione che “guarirà la tua fatica quotidiana e permeerà tutto il tuo corpo“,il che suona come gli effetti dell’ascolto della musica della band.

La seconda varietà in edizione limitata è il Foo Fighters × Tatenokawa Junmai Daiginjo Hansho Gin, dove “Hansho Gin” si traduce come “Argento di Mezzanotte”.

Questo sake si basa sul “lato roccioso” dei Foos ed è prodotto con riso Omachi lucidato al 50% proveniente dalla Prefettura di Okayama. Secondo Tatenokawa, questa versione mostra un’eccellente profondità e un retrogusto deciso per darti “vitalità per il domani“.

Entrambe le bottiglie da 720 millilitri saranno vendute al dettaglio per 3.080 yen (24,41 euro) e saranno disponibili dal 5 febbraio 2021, in concomitanza con l’uscita del nuovo album della band.

Ci sarà anche un “Foo Fighters × Tatenokawa Complete Box Set” contenente entrambe le bottiglie e una copia del nuovo album venduto in una speciale confezione regalo, anche se i dettagli sul prezzo del prodotto devono ancora essere annunciati.

I nuovi articoli della collaborazione possono essere acquistati tramite il negozio online ufficiale della ditta Takenokawa, dove i preordini inizieranno a metà-fine gennaio, nei negozi dei rivenditori autorizzati e presso la Tower Records in Giappone.

Mentre Tatenokawa spedisce alcune bottiglie sake a livello internazionale, la società deve ancora annunciare se offrirà spedizioni internazionali per il nuovo sake dei Foo Fighters. Tuttavia, dicono che forniranno a breve maggiori dettagli sulla disponibilità, quindi assicuratevi di controllare il sito per gli aggiornamenti.

Preordinate l’ultimo album dei Foo Fighters Medicine At Midnight QUI!