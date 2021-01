Il manga di One Piece ha recentemente celebrato l’arrivo del suo capitolo 1000, e un fan dell’opera di Eiichiro Oda ha deciso di mostrare che fra i più grandi appassionati di One Piece c’è anche l’attrice Jamie Lee Curtis! Conosciuta per il suo ruolo di Laurie Strode nel franchise di film horror di Halloween, è tornata di recente per combattere Michael Meyers sul grande schermo, con un nuovo film che arriverà entro la fine dell’anno!

L’amore di Jamie Lee Curtis per One Piece e il mondo geek

Jamie Lee Curtis ha spesso indossato il suo amore per tutto ciò che è “geek-dom”, arrivando fino al cosplay di Vega di Street Fighters II durante l’evento annuale del gioco di combattimento, Evo.

Come documentato in queste foto che un fan ha condiviso, Curtis condivide il suo amore per tutto ciò che riguarda One Piece, dai Funko POP! di alcuni dei Pirati di Cappello di Paglia alla sua partecipazione alla premiere di uno dei più grandi film di One Piece, One Piece Gold, arrivando anche a promuovere l’ultimo, popolare film della saga tramite il suo account sui social media, ovvero One Piece: Stampede! Sarà sicuramente interessante vedere se Curtis un giorno sarà in grado di entrare a far parte del franchise di One Piece!

L’utente di Twitter Xiggy Matsu ha condiviso una serie di foto che mostrano la star di Halloween e Cena con Delitto è una grande fan del franchise shonen di Eiichiro Oda:

Every so often I remember Jamie Lee Curtis is a huge One Piece fan and it sparks joy pic.twitter.com/YFGfHM6uZF — 🐊Crocodad O'dile💀 (@XiggyMatsu) January 10, 2021

Potrebbe davvero esserci l’occasione perfetta per la star di far parte del franchise di Eiichiro Oda, poiché Netflix sta attualmente lavorando a un adattamento live-action delle avventure dei Mugiwara. Al momento, non sappiamo ancora una data di uscita per questa nuova interpretazione del mondo di One Piece.

