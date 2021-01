Con il volume 45 si conclude la storia di Haikyuu!!, il manga incentrato nel mondo della pallavolo, scritto da Haruichi Furudate. Hinata ha fatto passi da gigante e, finalmente, è pronto a realizzare il suo sogno!

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTINIE SPOILER SUL VOLUME 45 DI HAYKIUU!!

Haikyuu!! – Hinata si unisce a Kageyama nella Professional League

Il volume 45 di Haikyuu!! vede Hinata finire il suo allenamento di pallavolo in Brasile e tornare in Giappone per unirsi a Kageyama nel campionato professionistico.

Abbiamo seguito con passione il percorso di crescita di Hinata e dei suoi compagni di liceo per riportare la Karasumo a essere la squadra forte e temuta di un tempo e superare per sempre la frase “i corvi che non volano”, con la quale la squadra veniva chiamata. Nell’ultimo volume del manga Haikyuu!! il protagonista Hinata Shoyo riesce finalmente a realizzare il suo sogno di diventare un giocatore di pallavolo di livello mondiale.

Subito dopo la laurea, Hinata era andato in Brasile per giocare a beach volley e migliorare così la sua forza e il suo controllo. Ora sta finalmente tornando in Giappone dopo alcuni anni spesi ad affinare le sue abilità.

I fans potranno vedere un altro epico incontro tra Hinata e il suo fatidico rivale, Kageyama? Forse ha imparato una nuova mossa straordinaria? Tante sono le domande ma l’unica cosa che possiamo fare è attendere. Di certo, conoscendo Hinata, possiamo essere certi al 100% che ha in serbo per noi qualche piccola sorpresa.

Haikyu!! L’Asso del Volley – manga e anime

Haikyu!! L’asso del Volley è un manga shonen-spokon scritto e disegnato da Haruichi Furudate su Weekly Shonen Jump dal 2012. Il manga in Giappone ha collezionato 402 capitoli totali, 44 volumetti e ispirato tre stagioni animate complete prodotte da Production I.G.

Le prime tre serie animate tratte dal manga sono trasmesse da Man-Ga e su Netflix (le prime due). L’ultima stagione, intitolata Haikyuu!! To The Top 2, si è appena conclusa con un totale di 13 episodi.

La serie anime ha ispirato Hyper Projection Engeki Haikyu, una serie di spettacoli teatrali basati sull’omonimo manga Haikyuu!!, un’esperienza unica che ha incantato milioni di fans.

In Italia il manga è edito da Edizioni Star Comics.

