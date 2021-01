Hogwarts Legacy, il videogioco open-world ambientato nel mondo magico di Harry Potter, è stato posticipato fino al 2022.

A riferirlo l’account ufficiale Twitter:

“Vorremmo ringraziare i fan di tutto il mondo per l’enorme reazione all’annuncio di Hogwarts Legacy da parte della nostra etichetta Portkey Games. Creare la migliore esperienza possibile per tutti gli appassionati di Wizarding World e dei videogiochi è fondamentale per noi, quindi stiamo dando al gioco il tempo di cui ha bisogno. Hogwarts Legacy uscirà nel 2022.”

Il videogioco Hogwarts Legacy è prodotto da Avalanche Software e Portkey Games e la sua data di rilascio era prevista per il 2021 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Questa la sinossi del gioco:

“Hogwarts Legacy è un coinvolgente action open-world RPG ambientato in un mondo introdotto per la prima volta tra i libri di Harry Potter. Adesso puoi prendere controllo dell’azione della tua avventura in un mondo magico. Imbarcati in un viaggio attraverso familiari e nuove location mentre esplori e scopri bestie favolose, personalizza il tuo personaggio e realizza pozioni, diventa padrone degli incantesimi, migliora le capacità e diventa il mago che sogni di essere.

Scopri Hogwarts nei primi anni del 1800. Il tuo personaggio è uno studente che possiede la chiave per un segreto antico che minaccia di distruggere il mondo magico. Dopo aver scoperto di non essere uno studente ordinario, hai ricevuto la lettera di convocazione presso la Scuola di Magia e di Stregoneria di Hogwarts. Possiedi un’abilità inusuale nel percepire e controllare la Magia Antica e solo tu sei in grado di decider se vorrai proteggere il segreto per il bene di tutti o essere tentato dal lato oscuro.

Viaggia e scopri la sensazione di vivere ad Hogwarts mentre crei alleanze e fai battaglia con maghi malvagi al fine di decidere il destino del mondo magico“.