Il numero di febbraio di Kadokawas’ Young Ace magazine ha rivelato che Sk8 the Infinity, l’originale anime del progetto del regista Hiroko Utsumi (Banana Fish, Iwatobi Swim Club) e Animation Studio BONES (Eureka Seven, My Hero Academia), sta ispirando un manga spin-off intitolato Sk8 Chill Out! che sarà lanciato proprio sul sito di Kadokawas’ Young Ace.

Toriyasu sta disegnando il manga che metterà in risalto le amicizie tra i personaggi dell’anime e mostrerà le gare di skateboard organizzate tra di loro.

SK8 the Infinity: l’anime

L’anime è incentrato su Reki, uno studente del secondo anno del liceo che ama lo skateboard, e viene coinvolto in “S”, una corsa di skateboard sotterranea e pericolosa senza regole in una miniera abbandonata.

Langa, che è tornato in Giappone dal Canada e non ha mai fatto skateboard prima di allora, si lascia coinvolgere anche da S. Dirty racers, AI racers e altri individui competono nella “battaglia giovanile di skateboard”.

L’anime è stato presentato in anteprima su ABC TV e TV Asahi “ANiMAZiNG !!!” e viene trasmesso dal 9 Gennaio 2021.

SK8 the Infinity è progettato da studio Bones che vanta la sua recente notorietà mediante l’universo anime di My Hero Academia, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump.

Questo il cast dell’anime di SK8 the Infinity:

Tasuku Hatanaka è Reki;

è Reki; Chiaki Kobayashi interpreta Langa;

interpreta Langa; Takuma Nagatsuka nel ruolo di Miya;

nel ruolo di Miya; Kenta Miyake da’ la voce a Shadow;

da’ la voce a Shadow; Hikaru Midorikawa recita come Cherry Blossom;

recita come Cherry Blossom; Yasunori Matsumoto nel ruolo di Joe;

nel ruolo di Joe; Takehito Koyasu interpreta Adam;

interpreta Adam; Kensho Ono è Tadashi Kikuchi.

La sigla di apertura è Paradise ed è eseguita da Rude-α mentre le due sigle di chiusura sono: Dimensions of the Wind, eseguita da ASH DA HERO (episodio 1) e Infinity interpretata da Yūri.

