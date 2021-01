I fan di My Hero Academia si aspettano molto dai suoi eroi in generale e dai protagonisti della Classe 1-A in particolare. Da Izuku a Todoroki, gli appassionati sia del manga originale di Kohei Horikoshi che dell’anime su di esso basato si sono legati saldamente ai loro eroi preferiti, e Bakugo è fra gli studenti della 1-A più amati in assoluto dai fan di My Hero Academia! E grazie a una nuova opera d’arte, ora gli appassionati possono immaginare come potrebbe apparire Bakugo se sfruttasse i suoi esplosivi attacchi di rabbia per imbracciare una carriera di pugile.

My Hero Academia – L’ispirazione per Bakugo pugile

Il tutto è iniziato quando uno schizzo è stato pubblicato online da Yoshihiko Umakoshi. L’artista è il direttore principale dell’animazione di My Hero Academia, quindi Umakoshi ha una certa influenza sul fandom. Questo è il motivo per cui il suo ultimo disegno di Bakugo ha fatto scalpore, in quanto mostra l’eroe in prova senza costume e sul ring:

L’artwork, condiviso anche dal creatore di My Hero Academia Kohei Horikoshi, mostra Bakugo seduto dalla sua parte del ring mentre ci osserva con sguardo di sfida. L’eroe indossa un paio di pantaloncini larghi, mentre il suo busto è nudo. Naturalmente, al posto dei comuni guantoni Bakugo indossa le sue granate speciali: è l’immagine stessa dell’aggressività, il che lascia intuire che il suo avversario, chiunque egli sia, non avrà vita facile.

Sullo sfondo, Bakugo è affiancato dai suoi allenatori: Todoroki è a sinistra mentre Izuku esulta da destra. La coppia sembra stia parlando di strategia con Bakugo prima che il pugile si alzi per il round successivo.

Come potete immaginare, i fan di Bakugo stanno impazzendo per questa reinterpretazione dell’eroe, ed è facile capire perché: My Hero Academia ha il tipo di personaggi a tutto tondo che seguiresti in qualsiasi storia. Che sia un eroe o un pugile, Bakugo resta sempre Bakugo.

Acquistate la splendida figure di Bakugo QUI!