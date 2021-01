Hellblazer - Panini DC Italia sostituirà l'omnibus fallato

Nelle ultime ore alcuni acquirenti avevano segnalato, tramite social, la presenza di alcune pagine (20/30 pagine secondo i vari post) non tradotte, quindi in inglese, nell’omnibus di Hellblazer di Garth Ennis da poco disponibile in libreria e fumetteria.

A pochi giorni dalle segnalazioni arriva puntuale la risposta di Panini DC Italia:

A causa di un problema di stampa, l’Omnibus di Hellblazer in uscita questa settimana contiene alcune pagine in lingua inglese.

Siamo dispiaciuti dell’errore, a cui stiamo già rimediando: al momento la distribuzione del titolo è interrotta, e procederemo con una ristampa dell’intera tiratura.

Chiunque avesse già acquistato la sua copia potrà effettuare un reso in attesa della ristampa del titolo. Vi comunicheremo la nuova disponibilità del prodotto nelle prossime settimane!

Hellblazer di Garth Ennis

Autori: Garth Ennis, Will Simpson, David Lloyd, Steve Dillon

Data di uscita: 14 gen 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 1352

Formato: 18.3X27.7 99,00 €

Contiene: Hellblazer #41/50, #52/83, #129/133, Hellblazer Special #1, Hellblazer: Heartland #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• John Costantine sta per pagare il prezzo di una vita dissoluta, ma fa un patto con il diavolo!

• Uno dei più acclamati personaggi “maledetti” del fumetto americano nella sua interpretazione definitiva!

• La saga che, prima di Preacher, ha fatto conoscere il talento di Garth Ennis al mondo!

• Disegni di alcuni dei più grandi artisti britannici: Steve Dillon, Will Simpson e David Lloyd!

Hellblazer – la serie

Hellblazer è una serie originariamente pubblicata da Vertigo con protagonista il personaggio di John Constantine fra il 1988 il 2013 per 300 numeri. Fra gli scrittori coinvolti anche Garth Ennis, Paul Jenkins, Warren Ellis, Darko Macan, Brian Azzarello, John Smith, Mike Carey e Denise Mina.

La serie è stata rilanciata sia nell’era Rebirth che in quella DC YOU. Più recentemente è stata rilanciata sotto l’egida del Sandman Universe e con una miniserie Black Label.

Dalla serie a fumetti è stato tratto nel 2005 un lungometraggio cinematografico con Keanu Reeves, intitolato Constantine, e nel 2014 una serie televisiva.

