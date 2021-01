Pokémon ha ufficialmente dato il via ai festeggiamenti per il 25° anniversario pubblicando un video (che trovate in testa all’articolo) che svela una collaborazione d’eccezione, quella con la popstar Kate Perry!

La collaborazione con la Perry fa parte dell’iniziativa Musica P25. Si tratta di un evento musicale globale in collaborazione con Universal Music Group for Brands, per trasformare il 2021 nella più grande festa targata Pokémon della storia, la cui partecipazione è aperta a tutti. Il programma si avvale del contributo di alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale mondiale, da artisti emergenti a superstar pluripremiate.

Queste le dichiarazioni di Kate Perry:

Pokémon è sempre stata una costante nella mia vita, da quando giocavo ai primi videogiochi con il Game Boy, a quando scambiavo le carte del GCC Pokémon durante l’ora del pranzo, alle tante avventure vissute in giro catturando Pokémon con Pokémon GO. Ho perfino visitato il Pokémon Cafe in Giappone durante un tour! È un grande onore essere scelta per dare un contributo ai festeggiamenti di un marchio che mi ha dato così tanta gioia in questi 25 anni, e poter assistere all’evoluzione che l’ha portato a regalare quella gioia incontenibile che vedo nei bambini che mi sono vicino e in quelli di tutto il mondo.

Pokémon 25° anniversario – le iniziative

Il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon

Un dei capisaldi del franchise Pokémon, il GCC, godrà di alcuni set speciali e commemorativi oltre ad alcune carte giganti da collezione.

I marchi partner per Pokémon 25° anniversario

The Pokémon Company International sta collaborando con altri marchi di successo per la realizzazione di promozioni e prodotti a tema, in arrivo nel corso dell’anno. Tra i marchi che daranno il proprio contributo nell’anno del 25° anniversario vi sono Build-A-Bear Workshop, Levi’s, McDonald’s e tanti altri. I fan potranno mettere le mani anche su altri prodotti speciali dedicati ai festeggiamenti per l’anniversario e realizzati da licenziatari come Jazwares, Mattel, Funko, Power A e The Wand Company.

Pokémon – i videogiochi

Dalla pubblicazione del primo videogioco, nel 1996, ogni videogioco della serie principale ha presentato una nuova regione del mondo dei Pokémon. Nel 2021, The Pokémon Company International invita i fan a rivivere il proprio viaggio in ciascuna di queste regioni attraverso un programma della durata di un anno, a partire da quella scoperta più recentemente, la regione di Galar di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, fino alla storica regione di Kanto dei videogiochi originali, Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu.

A partire da oggi, è possibile visitare un nuovo sito web in cui i fan potranno accedere a questa e a tutte le altre attività a loro dedicate, man mano che vengono annunciate durante il corso dell’anno; cliccando QUI.

