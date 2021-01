Sky Violation, trailer e data di uscita dell’anime Netflix

Sky Violation, dal manga originale Tenku Shinpan di Tsuina Miura e Takahiro Oba anche noto come High Rise Invasion, è uno dei nuovi anime che arriveranno in esclusiva su Netflix nel corso del 2021.

Il sito web ufficiale dell’anime e il profilo Twitter NX di Netflix hanno pubblicato il nuovo trailer dell’anime, rendendo noto che il debutto è fissato per il 25 Febbraio 2021.

Il gruppo idol EMPiRE interpreta la canzone della opening HON-NO che possiamo ascoltare nel trailer disponibile in apertura di articolo; la rock band Have a Nice Day! si occupa invece della sigla di chiusura, intitolata Watashi no Na wa Blue (Il mio nome è Blue).

Sky Violation, lo staff

Masahiro Takata (Super Seisyun Brothers, Libra of Nil Admirari) dirige Sky Violation presso lo studio Zero-G su sceneggiature supervisionate da Touko Machida (7SEEDS, La Scomparsa di Yuki Nagato).

Yoichi Ueda (Gangsta.) si occupa del character design e della direzione generale dell’animazione; tatsuo e Youichi Sakai compongono la colonna sonora.

Sky Violation, a proposito del manga

Tsuina Miura (autore di Ajin) e Takahiro Oba hanno pubblicato Sky Violation dal 5 Dicembre 2013 al 4 Aprile 2019 sul sito web Manga Box di DeNa; la serie si compone di 21 volumi, pubblicati da Kodansha in Giappone e in Italia da Planet Manga:

NELLA NUOVA OPERA DELL’AUTORE DI AJIN IL TERRORE È UN DEDALO DI GRATTACIELI LA CUI SOLA VIA D’USCITA È LA MORTE… Non puoi chiamare aiuto. Non puoi scendere in strada. Tutto ciò che puoi fare è salire sui tetti e scappare prima che le Maschere ti raggiungano. Da Tsuina Miura e Takahiro Oba, una disperata fuga per la sopravvivenza sospesa nel cielo di un mondo senza vita.

Un sequel, intitolato Tenku Shinpan arrive e ancora inedito in Italia, è in corso dal Luglio 2019 su Magazine Pocket.

