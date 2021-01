Il sito ufficiale di Bandai Namco sta offrendo una copia omaggio di Little Nightmares dopo l’uscita del secondo capitolo. Per ottenerlo basta andare sul sito e registrarsi sulla lista d’attesa. Infatti al momento la promozione è stata un tale successo che sembra che i codici da ottenere su Steam siano conclusi, ma che verranno aggiornati domani e la promozione sarà valida fino al 17 gennaio.

Il gioco è ambientato nelle Fauci, una nave abitata da esseri sinistri e fantasmi. Impersoneremo Six, una giovane ragazza che tenterà di fuggire dal luogo maledetto prima che gli spiriti la reclamino. Si tratta di un gioco horror ricco di segreti, misteri e di cui c’è stato un Prequel su iOS di nome Very Little Nightmares. Da poco tempo è disponibile il seguito ufficiale Little Nightmares 2 che ha già riscosso un buon successo di critica e pubblico.

Lo stile di gioco è un misto tra platform, puzzle solving e stealth, in chiave horror. Infatti il gioco presenta tanti contenuti piuttosto disturbanti o comunque non adatti ai più deboli di cuore. Little Nightmares sarà disponibile gratuitamente dallo store Bandai fino al 17 gennaio, dunque se non lo avete giocato affrettatevi a reclamarne una copia!

Little Nightmares – la storia di pubbicazione

Il gioco è stato creato da Team Tarsier, già noto per i DLC dei due Little Big Planet e per aver creato Little Big Planet 3. Si era poi occupato anche di Tearaway prima di gettarsi nel progetto dei due Little Nightmares, usciti a circa 4 anni di distanza l’uno dall’altro. Inizialmente il gioco doveva chiamarsi semplicemente “Hunger” ma il vero nome è stato rivelato solo dopo. Il gioco è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch ed è stato per l’appunto pubblicato da Bandai Namco.

Voi avete già messo le mani sul secondo capitolo?

Little Nightmares II – Day 1 Edition – Day-One – Playstation 4