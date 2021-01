L’account Twitter ufficiale delle Tartarughe Ninja ha pubblicato la sinossi di Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie, il film animato sulla serie omonima prodotto da Nickelodeon che uscirà su Netflix nel corso del 2021.

Il film prende il via quando un misterioso straniero arriva dal futuro con un avvertimento catastrofico, che costringe Leo a spronare e guidare i suoi fratelli Raph, Donnie, & Mikey in una battaglia per salvare il mondo dalla minaccia di una spaventosa specie aliena — i Krang!

Ninja Turtles, non solo il film Rise of the TMNT

Rise of the TMNT: The Movie non è l’unico film in cantiere sulle amatissime Ninja Turtles: è infatti in sviluppo un film reboot in computer grafica diretto da Jeff Rowe su sceneggiatura di Brendan O’Brian, prodotto da Point Gray Pictures, Evan Goldberg, James Weaver e Josh Fagen, Paramount Pictures e Nickelodeon.

Seth Rogen sta sviluppando il progetto insieme a Evan Goldberg, e ha così descritto il tono del film:

la parte “Teenage” di Teenage Mutant Ninja Turtles è sempre stata la parte che mi ha colpito di più. E come ogni persona che ama i film per adolescenti, e che ha girato molti film per adolescenti, e che ha letteralmente iniziato la propria carriera scrivendo un film per adolescenti, l’idea di perfezionare una storia su quell’elemento è stata davvero eccitante per noi. Voglio dire, non vogliamo trascurare il resto, ma useremo il concetto come una specie di punto di partenza per il film.

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles in Italia

In Italia la serie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles è trasmessa da Nickelodeon e in chiaro da Rai Gulp con il titolo Il Destino delle Tartarughe Ninja; gli episodi sono disponibili anche in streaming su Rai Play:

Michelangelo detto Miki, Leonardo detto Leo, Raffaello detto Raf e Donatello detto Donnie sono tartarughe mutanti e hanno avuto il privilegio di apprendere dal saggio Maestro Splinter l’arte del ninjutsu. Una volta emerse dalla loro tana nascosta nelle fognature, le quattro tartarughe ninja scoprono il sorprendente mondo della città di New York e si trovano a fronteggiare criminali peggiori di quanto avessero mai immaginato. Ma allo stesso tempo gusteranno le pizze migliori che avessero mai immaginato! Combattendo contro Shredder, i Kraang e altri mutanti con incredibili super-poteri, i quattro inseparabili fratelli imparano a fare affidamento l’uno sull’altro e diventano, avventura dopo avventura, gli eroi che sono destinati ad essere

Acquista Tartarughe Ninja Collection in Blu-ray