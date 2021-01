Ormai è ufficiale: Ubisoft Massive Entertainment è al lavoro ad un nuovo titolo dell’universo di Star Wars. Si tratterà di un open world curato da Ubisoft e la recentemente riorganizzata Lucasfilm Games, che ora si occuperà dei videogiochi di Lucasfilm. Ricordiamo che Ubisoft Massive ha lavorato a titoli del calibro di The Divions 1 e 2 e che dunque non sono esattamente degli sprovveduti.

Questo inoltre cede la fiaccola al team dopo che per anni i giochi di Star Wars erano sempre stati realizzati da Electronic Arts, dopo un accordo con Disney e Lucasfilm. Purtroppo al momento si sa davvero poco del gioco. Come accennato prima si tratterà di un open world, e il capo del progetto è Julian Gerighty, già responsabile di The Crew e The Division 2. Il motore grafico sarà lo Snowdrop Engine, che fino ad ora è sempre stata alla base dei titoli della casa.

Noi ci aspettiamo un gran bel gioco di Star Wars in grado di rivaleggiare con i miglior KOTOR o titoli come Jedi Acadamy.

Star Wars e Lucasfilm Games

LucasFilm Games è stata fondata nei primi Anni 80, ma non ha mai potuto effettivamente realizzare videogiochi a tema Star Wars poiché Atari aveva una licenza esclusiva. Non tutto il male venne per nuocere, dato che la situazione dei diritti portò lo studio a sviluppare giochi del calibro di Monkey Island, Maniac Mansion, Zak McKracken, Loom, Secret Weapons of the Luftwaffe, Sam and Max, The Dig, Full Throttle e tanti altri titoli ora annoverati tra i classici.

La divisione è stata ribattezzata LucasArts nel 1990 e aveva, tra le altre cose, dato vita anche a Grim Fandango, considerato un classico del medium videoludico. Noi nel frattempo attenderemo nuove informazioni su questo misterioso gioco di Star Wars sperando di non dover attendere a lungo.

