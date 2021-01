I Pokémon tornano a stupirci ancora una volta in un modo assolutamente delizioso, giusto in tempo per San Valentino e Pikachu ed Eevee non sono mai sembrati più dolci.

Pokémon – i cioccolatini per San Valentino

San Valentino in Giappone è una festa molto importante, soprattutto per gli innamorati e per chi vuole far sapere alla persona cara i suoi sentimenti. Ma una domanda sorge spontanea: se si vuole aprire il proprio cuore alla persona amata è meglio regalare il cioccolato fatto in casa o acquistato in negozio?

C’è sicuramente un fascino sentimentale e romantico nel cioccolato fatto in casa, ma bisogna ricordare che cioccolatini acquistati in negozio significano non solo qualità nel gusto, ma anche nell’aspetto, e in quanto estetica nessuno batte i Pokémon! Ecco allora che Pikachu, Dragonite, Meowth, Eevee e tutte le sue evoluzioni e altri ancora diventano dei gustosi e carini cioccolatini da regalare e gustare grazie al pasticcere giapponese Matsukazeya, che ha creato una lineup di cioccolatini Pokémon Valentine Collection, abbinando le sue abilità culinarie con l’adorabile aspetto delle più amate creature degli anime/videogiochi.

I cioccolatini Pokémon Valentine Collection comprendono:

Set di cioccolatini S – 648 yen (5,10€): per appetiti/budget più piccoli;

Set di cioccolatini L – 1404 yen (11,05€): comprende cioccolatini a forma di Pikachu ed Eevee ;

; Busta piccola – 715 yen ognuna (5,63€): è disponibile nelle versioni Pikachu o Eevee con i corrispondenti portachiavi;

con i corrispondenti portachiavi; Set scatola di metallo – 1100 yen (8,66€): ha magneti rimovibili in cima ai coperchi;

Borsetta dolci – 1320 yen (10,39€): è coperto da diverse specie pocket monster (tra cui il Gengar dalla lingua lunga) e zip aperte o chiuse con un fulmine simile a Pikachu.

Set cioccolatini con custodia – 880 yen (6,93€): con Eevee e le varie forme di Eevee-lution …

… Set contenitore per il pranzo – 1650 yen (12,98€): ti regala un lunchbox chiaro, con Pikachu, Eevee e Meowth che catturano un giro sulla schiena di Dragonite.

Anche se manca ancora più di un mese a San Valentino, i cioccolatini Pokémon Valentine Collection sono già in vendita presso i rivenditori di caramelle giapponesi e i grandi magazzini, nel caso in cui tu voglia iniziare presto a fare shopping per la tua fidanzata (o per te stesso, ovviamente.)

