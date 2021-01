Il sito ufficiale e l’account Twitter dell’adattamento anime della serie manga Seven Deadly Sins (Nanatsu no Taizai) di Nakaba Suzuki hanno rivelato che la quarta stagione della serie intitolata Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement avrà un totale di 24 episodi.

Secondo le informazioni sul loro sito ufficiale e quelle sulla loro pagina Twitter la serie sarà distribuita su due volumi di DVD Blu-ray con 11 episodi ciascuno rispettivamente il 15 settembre 2021 e il 17 novembre 2021.

Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement

Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan) è la quarta stagione del famoso adattamente anime dell’omonimo manga di Nakaba Suzuki, serializzato sul Weekly Shōnen Magazine di Kodansha da ottobre 2012 a marzo 2020, con i capitoli raccolti in quarantuno volumi tankōbon.

In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics che descrive così la storia:

UN’IMPERDIBILE AVVENTURA FANTASY COINVOLGENTE E RICCA DI AZIONE, MAGIA E COLPI DI SCENA! Si narra che sette temibili guerrieri, conosciuti come i Seven Deadly Sins, tramarono per rovesciare un pacifico regno nelle terre di Britannia. Da allora nessuno li ha più visti. Dieci anni dopo, convinta della loro innocenza e sicura che siano sopravvissuti, una giovane fanciulla si mette sulle loro tracce: nuovi temibili nemici minacciano il regno e i sette “peccatori” sono la sua unica speranza!

Lo Studio DEEN della terza stagione e Marvy Jack stanno tornando a gestire l’animazione della serie. Ritorna anche il vecchio staff tra cui Susumu Nishizawa come regista della serie, Rintarō Ikeda come sceneggiatore, Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto e Takafumi Wada come compositori musicali, Rie Nishino come character designer e Chikako Yokota come direttore del suono.

La canzone di apertura della serie intitolata Hikari Are (Let There Be Light) è eseguita dal cantante della band porno Graffitti Akihito Okano e Hiroyuki Sawano mentre ReoNa esegue la sigla finale intitolata time.

Le prime due stagioni anime si intitolano rispettoivamente The Seven Deadly Sins e The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments. Sono state prodotte da A-1 Pictures da ottobre 2014 a giugno 2018 con un totale di 48 episodi. Durante questo periodo sono stati pubblicati anche 3 episodi originali di animazione video (OAV) e 4 episodi speciali. La terza stagione dell’anime dal titolo The Seven Deadly Sins: Imperial Wrath of the Gods è stata poi presentata in anteprima il 9 ottobre 2019 con 24 episodi animati dallo Studio Deen in collaborazione con Marvy Jack.

