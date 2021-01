La trilogia di Spider-Man di Sam Raimi (interpretata da Tobey Maguire) ha contribuito a inaugurare una nuova era di adattamenti di fumetti per il grande schermo, quasi due decenni fa. Le differenze creative tra Raimi e lo studio hanno impedito che il regista dirigesse un quarto film, spingendo Sony a riavviare il franchise con Andrew Garfield nel 2012. Dopo The Amazing Spider-Man 2 di Marc Webb, Sony ha concluso un accordo con i Marvel Studios per portare Spider-Man (Tom Holland) nell’universo cinematografico Marvel.

Spider-Man 3 – Le parole di Kevin Feige

In un’intervista con ComicBook, Feige ha affrontato le speculazioni su Spider-Man 3. Feige non ha confermato né smentito le recenti voci sul casting, ma dice semplicemente che parte di ciò che ha letto online potrebbe essere vero:

“Ho letto alcune cose. Non sono sicuro di aver letto tutto. La cosa divertente delle speculazioni online quando si tratta delle nostre cose è che a volte non potrebbero essere più fuori luogo e a volte sono sorprendentemente vicine, e questo è stato vero negli ultimi anni. Ma dire quali sono toglierebbe tutto il divertimento“.

Essendo stato coinvolto con la Marvel molto prima del concepimento dell’MCU, Feige fa commenti pieni di tatto nei confronti di chi non vuole rovinarsi ancora la sorpresa. Tuttavia, data la propensione dei Marvel Studio all’acclamazione di critica e pubblicità, è improbabile che la speculazione sia del tutto errata. Mentre i report sui casting di Gwen Stacy / Spider-Gwen di Emma Stone e Mary Jane Watson di Kristen Dunst potrebbero essere una forzatura, è giusto presumere che il coinvolgimento di Foxx e Molina sia stato annunciato per promuovere il ritorno dei loro rispettivi lanciatori di ragnatele.

È importante notare che sia i personaggi di Foxx sia quelli di Molina hanno incontrato la loro fine nei film della Sony. Foxx ha detto che interpreterà un Electro diverso da quello del film di Webb e Molina potrebbe interpretare una versione MCU di Doctor Octopus.

Se Garfield e Maguire faranno parte in qualche modo di Spider-Man 3, probabilmente lo faranno come mentori di Spider-Man. Mantenendo questo segreto, Feige aumenta solo l’aspettativa per un grande omaggio ai franchise del passato e un enorme passo avanti per l’MCU.

