Secondo quanto riferito nel corso delle ultime ore da Tom Henderson, noto leaker ed insider piuttosto accreditato per informazioni anticipate e confermate su videogiochi di calibro come Call of Duty, l’atteso Grand Theft Auto 6 potrebbe anche avere un protagonista tutto femminile e sarebbe la prima volta nella storia del franchise.

Primi rumor su GTA 6

In particolare, in GTA 6 il protagonista femminile giocabile sarebbe intercambiabile con il classico maschile. Al momento e questo è quanto apprendiamo dal rumor che chiaramente va preso con la dovuta cautela poichè Rockstar Games non ha ancora nemmeno annunciato il nuovo videogioco.

Nonostante questo, ancora, ulteriori nuove voci suggeriscono uno sviluppo avanzato del videogioco e non solo. Difatti parrebbe che l’annuncio dovrebbe arrivare nel corso di quest’anno per poi uscire, presumibilmente su console next-gen, nel 2022.

Al momento, precisiamo, Rockstar Games non ha commentato in alcun modo il rumor ed è improbabile che le cose cambino nel breve periodo. Come molti sviluppatori, l’azienda statunitense mantiene una politica di “no comment” molto rigorosa quando si tratta di tali eventi.

Non ci resta ora che attendere per scoprire se effettivamente quanto emerso corrisponde alla realtà.

Sarebbe un cambio di rotta figlio della generazione in cui viviamo. Ad oggi Rockstar Games ha sempre proposto videogiochi con un personaggio giocabile maschile e con la nuova interazione della celebre serie la transizione sarebbe ideale.

L’attualità del franchise: GTA 5

Al momento l’unica certezza è che Grand Theft Auto, uscito in origine nel 2013 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC e nel 2015 su PlayStation 4 e Xbox One, arriverà addirittura anche su PlayStation 5 e Xbox Series X nel 2021 a rimarcare la straordinaria tenuta sempre giovane del franchise.