One Piece 957 rivisita Buggy il Clown durante un esilarante cliffhanger, celebrando l’arrivo dell’anno nuovo con un episodio sbalorditivo (qui trovate la mia recensione): abbiamo infatti scoperto che Kaido sta covando una serpe in seno, che qualcosa di terribile è successa a Sabo e che una importante novità che riguarda la Flotta dei Sette sta per sconvolgere l’intero mondo di One Piece così come lo conosciamo.

Alla luce di quest’ultimo punto, poiché si è parlato durante One Piece 957 degli Shichibukai, nella puntata abbiamo anche potuto rivedere dopo tanto tempo l’ex mozzo di Gol D. Roger Buggy il Clown.

One Piece 957 – La combattività di Buggy

È stato confermato durante One Piece 957 che i regnanti che hanno preso parte al Reverie hanno deciso di dissolvere completamente il Sistema dela Flotta dei Sette. Ciò significa che le protezioni fornite dal Governo Mondiale agli Shichibukai da ora in poi non sono più valide, per cui i Marines si sono mossi immediatamente per cercare di arrestarli. Ma se pensano che una manica di pirati non combatterà contro il Governo che ora sta voltando loro le spalle, si sbagliano di grosso!

La formazione dei Sette ha subito molti cambiamenti nel corso degli anni, ma al momento sono rimasti a piede libero solo in 4: Boa Hancock, Drakul Mihawk, Edward Weevil, il sedicente figlio di Barbabianca e, naturalmente, Buggy il Clown.

La sua esilarante reazione alla notizia è davvero divertente. Lamentandosi di come sia ingiusto che il resto degli Shichibukai sia punito perché due regnanti sono stati ingannati da due di loro, ovvero Crocodile e Do Flamingo, la sua reazione alla notizia contrasta con la risposta fiduciosa mostrata dagli altri 3 ex membri della Flotta dei Sette.

Tuttavia, esorta il resto del suo equipaggio a combattere. Per tutto il tempo, è però preoccupato solo per se stesso, perché la sua vita non sta andando come desiderava. L’episodio si conclude con Buggy che cerca di trovare un modo per sfuggire ai militari che lo hanno circondato, ed è un nuovo, divertente sguardo al modo in cui il resto del mondo cambierà una volta che Luffy e i suoi usciranno da Wano.

