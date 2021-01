Durante il recente CES 2021 Sony ha mostrato alcuni dei nuovi videogiochi che ha in programma di pubblicare nel medio e lungo termine per la sua introvabile console di nuova generazione, PS5. Qui di seguito, troverete tutti gli annunci fatti da Sony, corredati da un video trailer, una breve descrizione tratta dal sito ufficiale Sony e la finestra o la data precisa di lancio attualmente prevista per gli stessi.

PS5 – Gli annunci del CES 2021

RATCHET & CLANK – RIFT APART

“Viaggia tra le dimensioni con Ratchet e Clank e affronta un malvagio imperatore proveniente da un’altra realtà. Salta come un fulmine tra mondi ricchi d’azione, tutti immersi in panorami mozzafiato e completi di un arsenale totalmente folle, quando l’avventura farà il suo arrivo sulla console PS5“.

Ratchet & Clank – Rift Apart verrà pubblicato nel 2021.

HORIZON – FORBIDDEN WEST

“Esplora terre remote, combatti contro macchine ancora più grandi e terrificanti e incontra nuove e stupefacenti tribù al tuo ritorno nel lontano futuro post-apocalittico di Horizon. La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell’umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo. Toccherà ad Aloy scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie per riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio incontrerà vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà luce sull’eredità dell’antico passato, tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile”.

Horizon – Forbidden West verrà pubblicato nel 2021.

RETURNAL

“Dopo un atterraggio d’emergenza su un pianeta alieno in continuo mutamento, Selene deve cercare la sua via di fuga esplorando le rovine di un’antica civiltà. Isolata e sola, si ritrova a combattere con le unghie e con i denti per la propria sopravvivenza, e ad ogni sconfitta è costretta a rivivere dal principio la sua avventura, intrappolata in un loop apparentemente infinito. Preparati ad un gameplay roguelike dinamico e frenetico e scopri come il mondo intorno a te cambi ad ogni ciclo, così come gli oggetti a tua disposizione. Ogni rinascita offre nuove possibilità, costringendoti a uscire dagli schemi e affrontare i combattimenti con una strategia sempre diversa. L’oscura bellezza di questo mondo in rovina, reso vivo da stupendi effetti visivi, è colma di sorprese dirompenti, dall’inferno di proiettili dei combattimenti all’ultimo sangue ai crudeli meandri di ambienti estremi e contrastanti. Esplora, scopri e combatti durante un viaggio spietato in cui è il mistero e darti la caccia. Progettato per aumentare al massimo la rigiocabilità, il mondo procedurale di Returnal ti invita a rialzarti dopo ogni sconfitta e affrontare nuove sfide ad ogni rinascita“.

Returnal sarà disponibile dal 19 marzo 2021.

PRAGMATA

“Perditi in questo nuovissimo gioco d’azione fantascientifico targato Capcom, i creatori di Resident Evil e Devil May Cry. Pragmata metterà i giocatori di fronte a un’ambientazione e a una narrazione complesse, accompagnate da una grafica all’avanguardia che sfrutta completamente le funzionalità dei sistemi di nuova generazione: tutto grazie alla potenza della console PlayStation 5“.

Pragmata verrà pubblicato nel 2023.

SOLAR ASH

“Solar Ash è il secondo gioco di Heart Machine, lo studio diretto da Alex Preston e composto dai creatori di Hyper Light Drifter, il gioco pluripremiato del 2016. I giocatori entreranno in un mondo surreale, vivace con uno stile del tutto particolare, in cui troveranno corse a tutta velocità, adorabili personaggi e terribili nemici. Il Vuoto reclama…“.

Solar Ash vedrà la luce a giugno 2021.

KENA – BRIDGE OF SPIRITS

“Immergiti in un’avventura d’azione con una storia intensa, ambientata in un affascinante mondo ricco di esplorazione e combattimenti adrenalinici. Gioca nei panni di Kena, una giovane guida degli spiriti in viaggio verso un villaggio abbandonato, alla cerca del sacro santuario della montagna. Trova e fai crescere una squadra di piccoli spiriti conosciuti come Rot, che mantengono l’equilibrio facendo decomporre gli elementi morti e marcescenti. Potenzia le abilità dei tuoi compagni, crea nuovi modi per manipolare l’ambiente e scopri i segreti di una comunità dimenticata, nascosta in una foresta rigogliosa dove sono intrappolati spiriti irrequieti“.

Kena – Bridge of Spirits uscirà a marzo 2021.

STRAY

“Perso, solo e separato dalla famiglia, un gatto randagio deve risolvere un antico mistero per fuggire da una città cibernetica ormai dimenticata e trovare la strada di casa. Stray è un’avventura in terza persona con protagonista un gatto, ambientata nei dettagliati vicoli illuminati al neon di una decadente città cibernetica e nel suo ventre più oscuro. Osserva il mondo dagli occhi di un gatto randagio e interagisci con l’ambiente in modi giocosi. Stray è sviluppato da BlueTwelve Studio, un piccolo team originario del sud della Francia e composto principalmente da gatti con un gruppetto di umani al seguito“.

Stray sarà pubblicato a ottobre 2021.

GHOSTWIRE TOKYO

“Tokyo è sopraffatta da letali forze soprannaturali, in seguito alla scomparsa del 99% della popolazione. Usa un potente arsenale di abilità spettrali per lottare contro la minaccia paranormale e scoprire il mistero che si cela dietro questa sparizione di massa. Tango Gameworks usa la potenza e la velocità della console PlayStation 5 per creare una versione di Tokyo incredibile e soprannaturale, come mai vista prima d’ora, con un feedback aptico per ogni abilità e azione del personaggio, grazie al controller wireless DualSense e all’audio spaziale 3D avanzato che coinvolge completamente il giocatore in una città inquietante piena di pericoli che si nascondono dietro ogni angolo“.

Ghostwire Tokyo uscirà a ottobre 2021.

LITTLE DEVIL INSIDE

“Vivete in un mondo pieno di contrasti atmosferici. Intraprendete missioni ostili e viaggi che vi metteranno alla prova il vostro istinto di sopravvivenza e le scelte che fate”.

Little Devil Inside vedrà la luce a luglio 2021.

PROJECT ATHIA

“Project Athia (titolo provvisorio) è l’apice della filosofia di Luminous Productions: creare esperienze di gioco completamente nuove e inedite che fondono le più recenti tecnologie con l’arte“.

Project Athia sarà pubblicato a gennaio 2022.

HITMAN 3

“In Hitman 3, lo spietato sicario professionista noto come Agente 47 dovrà fare i conti con i contratti più importanti della sua carriera. Quando sarà tutto finito, 47 e il mondo in cui vive non saranno mai più gli stessi. Visita luoghi esotici e meticolosamente dettagliati, pieni zeppi di opportunità creative. Un gioco immersivo e realistico che offre al giocatore infinite scelte e rigiocabilità. Tutte le ambientazioni di Hitman e Hitman 2 possono essere importate in Hitman 3, permettendoti di giocare a ogni gioco della trilogia del mondo degli assassini. I tuoi progressi su Hitman 2 passeranno direttamente su Hitman 3 al momento del lancio“.

Hitman 3 vedrà la luce entro la fine di questo mese.

