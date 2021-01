L’Attacco dei Giganti 4 sta finalmente entrando nel vivo della narrazione in quella che sarà la stagione finale dell’anime. E con la conclusione dell’episodio 5 della serie, di cui trovate qui la mia recensione, è divenuto ormai chiaro cosa stia per succedere.

Se leggete anche il manga di AOT, alora avrete di certo notato un piccolo dettaglio che non può essere colto da chi non conosce l’opera originale di Hajime Isayama. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Allora proseguite nella lettura.

L’Attacco dei Giganti 4 – un grande restyling

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Quanto segue si basa su informazioni presenti al momento unicamente nel manga di Hajime Isayama, per cui, se volete evitarvi spoiler sul manga di AOT, allora vi sconsiglio di continuare a leggere questo articolo.

Ora che l’apparentemente calmissimo Eren ha dichiarato guerra ai nemici di Paradis trasformandosi in Gigante e iniziando a seminare panico, morte e devastazione (Dio solo sa quanto ho aspettato questo momento).

Il nuovo episodio si è concentrato principalmente sull’incontro fra Eren e Reiner, di nuovoi insieme per la prima volta dopo anni. Il loro incontro è stato interrotto da Willy Tybur e dal suo discorso a tutti i Marleyani presenti.

Fra gli astanti, è presente una giovane donna dall’aspetto regale… Ma ha un aspetto decisamente diverso da quello che ha nel manga:

Come potete vedere sopra, il confronto tra l’aspetto della donna nel manga e nell’anime è sorprendente: sembra quasi che non si tratti della stessa persona.

La signora è la sorella di Willy, e si mostra nel manga avvolta da un abito simile, ma ha un viso più rotondo e la sua espressione, gli occhi infossati e una acconciatura più sciatta nel manga si contrappongono a uno sguardo fiero, una acconciatura molto curata e una maggiore espressività degli occhi, decisamente più dettagliati nell’anime.

L’importanza della sorella minore di Willy Tybur verrà svelata a breve nell’anime, ma naturalmente per i lettori del manga questo non è certo un mistero. Ma preferisco fermarmi qui e non scendere ulteriormente nei dettagli, per il momento.

