Vita da Slime (That Time I Got Reincarnated as a Slime) ha finalmente fatto il suo grande ritorno per la sua seconda stagione, e questo significa che ha debuttato con una nuova opening e una nuova ending! Originariamente programmato per il suo debutto lo scorso autunno, è stato posticipato a causa del COVID-19 (come molti degli altri anime della stagione Inverno 2021).

Vita da Slime – ecco le nuove sigle

Il nuovo tema di apertura della seconda stagione di Vita da Slime è intitolato Storytelling (video all’inizio dell’articolo) ed è interpretato da TRUE. Il nuovo tema finale è intitolato STORYSEEKER ed è eseguito da Stereo Dive Foundation, e puoi guardarlo qui sotto!

È stato confermato che la seconda stagione di Vita da Slime verrà diviso in due parti. Ci sarà una pausa durante la primavera e la seconda metà della stagione tornerà in estate salvo altre complicazioni dovute alla pandemia COVID-19 in corso.

La serie animata è basata sul manga di Taiki Kawakami, a sua volta adattamento della serie di light novel scritte da Fuse e illustrate da Mitz Vah.

Prodotta da Lantis, BS11, Bandai Namco Arts e Micro Magazine Publishing e animata dallo studio 8bit, la prima stagione si compone di 24 episodi trasmessi dal 2 Ottobre 2018 al 19 Marzo 2019 ed è correntemente disponibile su Crunchyroll Italia.

Il cast e lo staff tornano tutti per la seconda stagione della serie insieme ad alcuni nuovi volti (che la opening anticipa) come Manami Numakura nei panni di Hinata Sakaguchi, Chiaki Kobayashi nei panni di Shogo Taguchi, Sho Nogami come Kyoya Tachibana, Hiyori Kono come Kirara Mizutani, Ai Kakuma come Albis, Yo Taichi come Suphia, Satoshi Hino come Grucius e Atsumi Tanezaki come Mjurran.

In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics.

Acquista il primo volume di Vita da slime