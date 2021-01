L’anime di Black Clover ha ormai introdotto il nuovo arco narrativo che vede il Regno di Clover combattere contro il Regno di Spade. Tanti sono i cambiamenti che riguardano i nostri personaggi, molti di loro hanno ottenuto un power up grazie al duro allentamento a cui si sono sottoposti nel Regno di Heart. Yuno come ben sappiamo, non aveva partecipato a questo allenamento. Nonostante questo, il ragazzo non è di certo rimasto indietro!

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULL’EPISODIO 159 DI BLACK CLOVER

Black Clover – Yuno capitano

L’episodio 159 dell’anime mostra che Yuno dopo il salto temporale di sei mesi, sebbene non sembra che abbia fatto passi da gigante nel suo potere fisico o magico (almeno se confrontato con il drammatico cambiamento subito da Asta nello stesso periodo di tempo), sta scalando i ranghi sociali, diventando niente poco di meno che il Vice Capitano dell’Alba Dorata!

Un traguardo davvero niente male per il nostro ragazzo, di certo meritato.

Prima del timeskip, uno degli episodi che hanno dato il via agli eventi dell’arco del Regno di Spade, ha rivelato che l’ex vice capitano dell’Alba Dorata, Langris Vaude, si era messo in discussione. Volendo viaggiare e ritrovare se stesso, ha preso congedo dalla sua posizione di capitano dell’Alba Dorata. Sembra quindi che dall’ultima volta che abbiamo visto l’Alba Dorata, Yuno abbia assunto questo ruolo.

È stato anche confermato che Yuno è il principe del Regno di Spade e quindi potrebbe avere un futuro molto diverso da quello che aveva pianificato. Potrebbe non dover diventare il Re Mago, dopotutto. Di certo l’anime di Black Clover ha ancora in serbo moltissime altre sorprese per i nostri personaggi. Quali altri misteri saranno rivelati? Non ci resta che attendere con pazienza le prossime puntate.

Che cosa ne pensate di Yuno capitano? Fatecelo sapere!

Dai un’occhiata a questo poster di Black Clover