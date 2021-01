Obi-Wan Kenobi, Liam Neeson parla di Qui-Gon Jinn

Obi-Wan Kenobi è una della prossime serie live action di Star Wars che arriveranno in esclusiva streaming su Disney+.

La serie vedrà i ritorni confermati di Ewan McGregor e Hayden Christensen nei ruoli interpretati nella trilogia prequel di George Lucas, per dare vita a quella che i vertici di Lucasfilm definiscono la rivincita del secolo.

Ci sarà spazio anche per il ritorno di Liam Neeson nella parte del maestro Jedi Qui-Gon Jinn?

Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jinn

Intervistato da Collider, l’attore nordirlandese candidato al Premio Oscar che ha interpretato il maestro Jedi in Star Wars – Episodio I – La Minaccia Fantasma ha confessato che gli piacerebbe partecipare alla serie su Obi-Wan Kenobi.

Qui-Gon Jinn potrebbe apparire per un cameo, magari in un flashback, per la felicità dei fan di Star Wars che chiedono con insistenza il ritorno dell’amato personaggio.

Obi-Wan Kenobi, a proposito della serie

La miniserie Obi-Wan Kenobi è diretta da Deborah Chow (The Mandalorian) su sceneggiatura di Joby Harold (King Arthur: Il potere della spada) e sarà ambientata dieci anni dopo il drammatico finale di Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith.

Ewan McGregor ha anticipato che il nuovo scontro tra il suo personaggio e quello di Hayden Christensen sarà piuttosto soddisfacente per tutti e si augura che gli spettatori se lo godano tanto quanto gli attori si divertiranno a girarlo.

Nel corso dell’Investor Day 2020 gli azionisti hanno potuto vedere in esclusiva un filmato che mostrava:

un Jedi con la spada laser accesa intento a proteggere un trio di ragazzini, mentre Darth Vader marcia sul Tempio Jedi con una legione di Clone Trooper;

una creatura simile a una pastinaca fluttuante sopra schiavi che lavorano su Tatooine, pianeta sul quale prenderà il via la serie;

un pianeta acquatico dove soldati armati sparano a una creatura marina dalle molte braccia;

Vader seduto su un trono mentre comunica con un ologramma;

la spada laser azzurra di un Obi-Wan incappucciato che si scontra con la spada rossa di Darth Vader, un immagine che evoca il precedente scontro tra i due su Mustafar.

Recentemente si è parlato di una partecipazione di Temuera Morrison (che in The Mandalorian ha interpretato Boba Fett) nella parte del Comandante Cody.

