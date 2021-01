Come ricorderete Black Clover 158 aveva mostrato un misterioso cliffhanger di Yuno. Con il nuovo episodio l’anime di Black Clover ha finalmente rivelato il segreto che lega Yuno con il Regno di Spade.

ATTENZIONE: QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SULL’EPISODIO 159 DI BLACK CLOVER

Black Clover 159 – rivelata la connessione tra Yuno e il Regno di Spade

Il primo nuovo episodio dell’anno per l’adattamento anime di Black Clover ha ufficialmente dato il via al tanto atteso arco narrativo ambientato principalmente nel Regno di Spade, insieme a una serie di misteri che piano piano stanno venendo alla luce.

Uno di questi riguarda Yuno. L’episodio 158 ha introdotto un misterioso cliffhanger per Yuno che sembra legare il ragazzo a un misterioso rifugiato del Regno di Spade. L’uomo ha infatti chiamato Yuno “Lord Yuno“.

Ciò conferma che l’uomo è arrivato nel Regno di Clover non solo per sfuggire alla tirannia della Triade Oscura del Regno di Spade, ma anche perché è alla ricerca di qualcuno in particolare e l’episodio 159 dell’anime ha confermato che questo era il caso: Yuno ha un profondo legame con il Regno di Spade. A quanto pare, è il loro principe perduto che da tempo stavano cercando.

Black Clover – il passato del Regno di Spade

Il rifugiato, vedendo Yuno, spalanca gli occhi e accenna che il ragazzo è “l’immagine sputata di Lord Ciel“. Insieme alla collana al collo (che aveva recuperato nei sei mesi successivi all’arco della Reincarnazione), questa persona rivela di non essere il loro nemico e fornisce alcuni dettagli sul passato del Regno di Spade.

Menziona come fosse un regno pacifico sotto il dominio della Casata dei Grinberryall, ma presto arrivò la Triade Oscura, esiliando quella famiglia e subentrando a essa. È qui che rivela che Yuno appartiene alla Casata dei Grinberryall, e quindi il principe del Regno di Spade. L’episodio termina poco dopo questo cliffhanger, quindi sfortunatamente ulteriori dettagli su questa rivelazione verranno mostrati con la prossima puntata.

Che cosa ne pensate di questa rivelazione? Avreste mai pensato che Yuno potesse essere un principe? Fatecelo sapere nei commenti!

Acquista il primo volume di Black Clover