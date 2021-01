One Piece 957, di cui qui trovate la mia recensione, ha sganciato alcune bombe niente male, fra cui un accenno al destino di Sabo e, soprattutto, una sconvolgente novità che riguarda la Flotta dei Sette che potrebbe stravolgere l’intero mondo di One Piece.

E tra le numerose grandi cose che sicuramente sconvolgeranno la nazione di Wano, e il mondo intero, è giunta anche una rivelazione sconcertante: uno degli alleati di Kaido è in realtà un traditore. Ma di chi si tratta? E per chi lavora, in realtà?

One Piece 957: l’identità del traditore di Kaido

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Da qui in avanti, seguiranno spoiler massicci su One Piece 957, per cui, se volete evitarli, vi invito caldamente a non proseguire nella lettura di questo articolo.

L’Arco di Wano sta gettando le basi per la grande guerra tra i Pirati di Cappello di Paglia e le forze di Kaido e Orochi, e questa rivelazione avrà sicuramente grandi implicazioni per il futuro di questo arco!

One Piece 957 ha rivelato, in una scena del tutto imprevedibile e inaspettata, chi è il traditore di Wano e di Kaido: si tratta, signore e signori, nientemeno che di X Drake, uno dei famigerati Capitani della Generazione Peggiore che è, in realtà, il ​​capo di un’unità speciale del governo chiamata SWORD.

Considerando che X Drake è il fondatore dei Pirati di Drake, questa grande rivelazione è sicuramente una delle più sorprendenti nel mondo della Grand Line. Chiacchierando con il suo subalterno Koby, Drake fornisce informazioni ai militari da quando è arrivato a Wano, e l’inclusione di queste forze renderà sicuramente la situazione ancora più esplosiva di una polveriera!

Ora, resterà da vedere come la prenderà Kaido, se e quando verrà a sapere che uno dei suoi sottoposti è in realtà un Marine sotto copertura. Spero per lui che non finisca come Di Caprio in The Departed!

