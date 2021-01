Nelle ultime ore Kodansha ha svelato un nuovo teaser in video dedicato alla stagione animata di Edens Zero, adattamento dell’attuale serializzazione manga di Hiro Mashima (Fairy Tail). Le sequenze confermano il debutto dello show che è fissato, come già riportato, il 10 aprile 2021.

Il teaser è in testa all’articolo.

Edens Zero, lo staff dell’anime

Shinji Ishihara (regista generale di Fairy Tail) supervisiona la serie animata di Edens Zero presso lo studio J.C. Staff (DanMachi, Food Wars! Shokugeki no Soma) per la regia di Yuji Suzuki (regista degli episodi di Fairy Tail) e la sceneggiatura di Mitsutaka Hirota (Phantasy Star Online 2 The Animation).

Il character design è opera di Yurika Sato (direttrice delle animazioni in Hangyakusei Million Arthur 2nd Season).

Il responsabile delle musiche è a cura di Shoji Hata, la società di produzione audio è Magi Capsule e la musiche sono opera di Yoshihisa Hirano per NTV Music.

Edens Zero