Zombicide Invader è il primo titolo frutto della collaborazione fra Sergio Bonelli Editore e CMON, casa editrice leader nel settore dei giochi da tavolo.

Ricordiamo che Zombicide Invader è scritto da Luca Enoch e Stefano Vietti (già pluripremiato team creativo dietro Dragonero) e Giancarlo Olivares ai disegni e Paolo Francescutto ai colori. Il volume sarà un cartonato dimensioni 17×26 cm e costerà € 21.

L’albo avrà una copertine standard ed una variant per il circuito Manicomix.

Eccovi alcune tavole:

Luca Enoch descrive così le ispirazioni, che sono le medesime che hanno suggestioni i creatori dei giochi da tavolo, del fumetto:

Considera che per Zombicide: Invaders ci siamo studiati per bene tutta l’impostazione di gioco. Siamo in un avamposto minerario in cui viene estratto un particolare minerale, utilizzato anche per la creazione di generatori energetici. All’improvviso,l’avamposto viene invaso da un’ondata di creature geneticamente modificate, dall’origine sconosciuta, ma di cui poi si scoprirà la natura scientifica. Durante questa invasione, civili e militari sono però costretti a far fronte a queste creature mostruose. Per mantenere una linearità con la trama di Zombicide: Invaders, abbiamo preservato le caratteristiche di base della trama, ma i nostri protagonisti sono dei militari destinati ad una colonia penale, la cui astronave, a causa di un’avaria non proprio casuale, finisce su questo avamposto minerario. Anche in questo caso, lo schema della storia deve esser semplice, in modo da poterlo adattare ad una sessione di gioco.