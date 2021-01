Le novità Edizioni BD di marzo 2021

Grazie al catalogo Manicomix, possiamo dare una occhiata alle novità Edizioni BD di marzo 2021.

Si tratta di due nuove proposte, vediamo nel dettaglio!

UNA NUOVA STRAORDINARIA PROTAGONISTA FEMMINILE IN CHIAVE HORROR, IN UNA SAGA DAI DISEGNI SPETTACOLARI!

Dicono che non ci sia onore tra i ladri, e nel sottobosco dell’occulto le cose sono ancora più pericolose. Luci Jennifer Inacio Das Neves (per gli amici, “Lucifer”) si guadagna da vivere rubando su commissione straordinari artefatti magici, che soffia dalle mani di oscuri abitanti degli inferi nel macabro ventre della città. Un’abitudine che le varrà molti nemici, nemici potenti. Quando viene ricattata a causa di uno dei suoi furti e trascinata in una spregiudicata lotta per il potere, Lucifer si ritroverà a dover combattere per la vita del suo datore di lavoro… e per la propria! Un appassionante racconto horror che mescola le atmosfere di Tomb Raider e Buffy the Vampire Slayer, scritto da una delle più apprezzate voci dei comics del terrore, Michael Alan Nelson (28 Giorni Dopo), e illustrato dal Premio Eisner Emma Rios (Pretty Deadly) e dalla stella nascente Dan Mora (Once & Future, Klaus).