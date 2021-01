The Walking Dead Color Edition 1 – dettagli dell’edizione saldaPress

The Walking Dead Color Edition, la riedizione a colori del cult di Robert Kirkman, arriva in Italia grazie a saldaPress - eccovi alcune tavole in anteprima!

The Walking Dead Color Edition 1 arriva in Italia grazie ovviamente a saldaPress che inizierà la pubblicazione a partire da marzo come da novità anticipate ieri dal catalogo Manicomix.

The Walking Dead Color Edition, il ritorno di un cult

The Walking Dead Color Edition è la nuova edizione del cult di Robert Kirkman completamente a colori. Come la maggioranza di voi sarà infatti la serie originariamente è stata pubblicata in bianco e nero.

Ad occuparsi della colorazione è l’esperto Dave McCaig. La serie ha iniziato ad essere pubblicata negli Stati Uniti lo scorso ottobre.

Ogni numero ha anche di una sezione di extra intitolata “The Cutting Room Floor” con le sceneggiature originali di Robert Kirkman, commenti su trame abbandonate e punti della storia, e altro ancora.

The Walking Dead Color Edition, le tavole

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 1

Autore: Robert Kirkman, Tony Moore e Dave McCaig Pagine: 64pp. colore

Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 2,99€ (regular) – 6,00€ (variant)

Eccovi le tavole in anteprima:

DOPO 15 ANNI DI ENORME SUCCESSO NEGLI USA E IN ITALIA, TORNA IL CAPOLAVORO DI

ROBERT KIRKMAN IN UNA NUOVA, ECCEZIONALE E INEDITA VERSIONE A COLORI – L’epopea di Rick Grimes, che si risveglia dal coma in un mondo in balìa dell’apocalisse zombie, riparte dall’inizio in questa edizione in albi mensili coi colori di Dave McCaig. Una straordinaria occasione per immergersi nella serie più popolare degli ultimi 20 anni per chi ancora non l’ha letto e per vederla con occhi nuovi per chi l’ha già amata e divorata. Il primo numero disponibile al prezzo lancio di 2,99 euro, mentre i primi sei numeri sono disponibili anche in edizione variant, con cover disegnate da Arthur Adams.

A proposito di The Walking Dead

The Walking Dead è una serie a fumetti survival horror pubblicata dalla Image Comics a partire dall’ottobre 2003, creata da Robert Kirkman e illustrata da Tony Moore e Charlie Adlard.

La serie narra delle vicissitudini di un gruppo di persone che cercano di salvarsi da un’invasione di zombie, che ha portato alla fine della civiltà come la conosciamo e al caos delle istituzioni della vita civile.

In Italia saldaPress ha già pubblicato l’opera in diversi tipi di formati.

Leggete la serie con The walking dead. Raccolta: 1