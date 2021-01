Ai microfoni di ComicBook, Kevin Feige ha confermato la nuova serie TV Disney+ Secret Invasion, svelandone inoltre alcuni dettagli.

Secret Invasion non sarà come Endgame

Riportate da ComicBook, Kevin Feige ha svelato alcune informazioni in esclusiva riguardo la serie TV Disney+ Secret Invasion, confermandone l’esistenza. Il fumetto dai cui è tratto lo show, considerato uno dei più importanti crossover dopo Civil War, segue le vicende degli Skrull sulla terra ed è strettamente legato al personaggio di Nick Fury. Proprio per questo motivo era importante la riconferma nel cast di Samuel L. Jackson, che riprenderà il proprio ruolo interpretato per la prima volta in Avengers, e Ben Mendelsohn, che ha già vestito i panni dello Skrull Talos.

La storia narrata nel fumetto vede gli Skrull, la civiltà aliena conosciuta dall’MCU durante Captain Marvel, invadere la Terra fingendosi gli Avengers grazie alle loro abilità di muta-forma, nel tentativo di abbatterli e conquistare il mondo.

Molti erano i personaggi dell’universo Marvel coinvolti e, sebbene Feige abbia dichiarato che il cast di Secret Invasion non sarà pari a quello di Endgame, gli elementi chiave della serie saranno il fulcro dello show televisivo:

“Beh, c’erano più personaggi nella serie a fumetti Secret Invasion di quanti ce ne fossero in Endgame, quindi no. Non è quello, ma è davvero una vetrina per Sam Jackson e Ben Mendelson, attingeremo agli elementi di paranoia della serie a fumetti Secret Invasion che è stata fantastica grazie ai colpi di scena che ha avuto. Quindi, questo è certamente il nostro obiettivo più che “Possiamo stipare più personaggi di Endgame? come la pubblicazione?”

Da dove si parte

Secret Invasion deve le sue solide fondamenta a Captain Marvel, che ha introdotto gli Skrull, e Spider-Man: Far From Home, che ha invece mostrato il lavoro di squadra che Talos e Nick Fury hanno svolto fin da quando si sono conosciuti. Dalla serie WandaVision, disponibile nel catalogo streaming di Disney+, trapela invece che Nick Fury si trova al momento nel cosmo, dove ha fondato la SWORD, in breve una versione cosmica dello SHIELD.

