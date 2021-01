Dopo l’annuncio di Dragon Age 4, il gioco è un po’ sparito dai radar generali. Ecco che però Christian Dailey di Bioware condivide con noi dei concept art del gioco. Sebbene si tratti di una sola immagine, ci dà in realtà diversi indizi sull’atmosfera generale e lo stile adottato in questo Dragon Age 4.

Lo stile adottato sembra infatti molto più cartoonesco dei precedenti e questo ha subito suscitato qualche perplessità. C’è comunque da dire che questa è una semplice immagine di una concept art, e che quindi potrebbe essere poco indicativa del prodotto che poi riceveremo quando vedremo finalmente sugli scaffali Dragon Age 4.

C’è anche chi ha paragonato lo stile grafico ad Anthem, nel bene e nel male di ciò che questo titolo ha portato con sé a Bioware.

Dragon Age 4 – quando lo vedremo?

Purtroppo non si sa molto su Dragon Age 4. Sicuramente potremo aspettarci di vederlo per PS5, Xbox Series X e PC. I dettagli sono così pochi che potrebbe essere pacifico affermare che non lo vedremo entro il 2021. Del resto Bioware sembra starsi occupando anche di un nuovo capitolo di Mass Effect, di cui vi avevamo parlato qui.

Durante l’EA Play 2020 Electronic Arts e BioWare avevano dato un assaggio di Dragon Age 4, o più specificamente, del prossimo gioco della serie Dragon Age su hardware di nuova generazione, confermando essenzialmente che il gioco uscirà per PS5 e Xbox Series X. E, naturalmente, è sicuro che arriverà anche su PC.

Sfortunatamente, il nostro primo sguardo al gioco al gioco è un semplice trailer ed è anche molto breve. Non ci sono gameplay, personaggi o altro, eccetto filmati davvero impressionanti di vari ambienti. Purtroppo crediamo ci sarà da aspettare ancora moltissimo tempo prima di vedere altro che sia davvero sostanzioso.

Voi cosa vi aspettate da Dragon Age 4?

