Nintendo ha diffuso un nuovo trailer (in testa all’articolo) di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury in arrivo su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite il 12 febbraio.

Nei 35 anni di storia di Super Mario Bros., Mario ha assunto tante forme diverse, da Mario fuoco a Mario tanuki, Mario ape e molto altro. Adesso, il nostro eroe è pronto a trasformarsi ancora una volta, assumendo le sembianze di un terribile gatto! Le nuove abilità feline si riveleranno molto utili nella sua prossima avventura, in cui dovrà affrontare un Bowser gigantesco che ha davvero perso il controllo.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Nintendo Switch offre diverse aggiunte per soddisfare la voglia di nuovi contenuti rispetto a Super Mario 3D World per Wii U. La parte Super Mario 3D World del titolo infatti include modalità multiplayer online e in locale per un massimo di quattro giocatori, ideali per divertirsi insieme a parenti e amici mentre si impersonano personaggi come Mario, Luigi, Peach e Toad.

In concomitanza con il gioco arriveranno due nuove statuette amiibo, acquistabili separatamente presso rivenditori selezionati: Mario gatto e Peach gatto. Entrambi questi amiibo arricchiranno l’esperienza in Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury la console Nintendo Switch a tema

In concomitanza con l’uscita di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Nintendo ha presentato una Nintendo Switch edizione speciale Mario (rosso e blu), con uno schema di colori che rende omaggio al celebre costume di Mario.

Questa edizione speciale della console sarà disponibile presso rivenditori selezionati a partire dal 12 febbraio. Nella confezione, i giocatori troveranno due controller Joy-Con rossi con laccetti blu, un’impugnatura Joy-Con blu, una base per Nintendo Switch rossa e una console Nintendo Switch che per la prima volta sarà disponibile in una nuova colorazione rossa. Sono incluse anche una custodia per Nintendo Switch blu e rossa (edizione speciale Mario) e una pellicola protettiva, per trasportare e mantenere sempre al sicuro la console.

