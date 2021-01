I fan del Marvel Cinematic Universe in generale e di She-Hulk in particolare sono a pochi giorni dal vedere l’inizio della Fase 4 e della prima serie Disney + realizzata da Marvel: WandaVision inaugurerà una nuova era nuova per l’MCU in cui le serie Disney + saranno cruciali per il complesso della narrazione esattamente come i film.

Una serie solista per Jennifer Walters, alias She-Hulk, è una delle prossime di casa Marvel. Marvel ha assunto la star di Orphan Black Tatiana Maslany per interpretare She-Hulk nella serie. A She-Hulk sta partecipando anche l’autrice di Rick e Morty Jessica Gao, mentre gli episodi saranno diretti da Kat Coiro e Ana Valia, entrambe con una vasta esperienza con la televisione comica.

She-Hulk: Kevin Feige conferma durata e numero di episodi

Durante una recente intervista con IGN prima dell’uscita di WandaVision, al Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è stato chiesto il numero di episodi per le varie serie. Feige ha ribadito che hanno in programma di creare circa sei ore di contenuti per i loro spettacoli Disney +, ma la durata degli episodi varierà a seconda del programma. Durante l’intervista, Feige ha confermato numero di episodi e durata di ognuno di essi per She-Hulk:

“Sono circa sei ore di contenuti. A volte saranno sei episodi, a volte saranno nove episodi, nel caso di WandaVision. A volte saranno 10 episodi. Fondamentalmente avrai 10 episodi di mezz’ora, che è quello che She-Hulk… sarà“.

La conferma di Feige attualmente rende She-Hulk la serie MCU live-action con il numero di episodi confermato più alto.

La conferma che She-Hulk avrà una prima stagione di dieci episodi significa che alcuni episodi potrebbero durare più di mezz’ora: 10 episodi di mezz’ora formano un totale di 5 ore di contenuti, un’ora in meno rispetto a quello che Feige dice essere il piano generale per queste serie. Ciò potrebbe significare che gli ultimi episodi di She-Hulk potrebbero avere una durata più estesa.

Acquistate La Sensazionale She-Hulk – Marvel Omnibus QUI!