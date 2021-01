Zagor/Flash #0 – La Scure e Il Fulmine arriva in edicola in una versione ampliata. Grazie al catalogo Manicomix, che ha fornito un primo sguardo alle novità targate Sergio Bonelli Editore che saranno disponibili a partire da marzo 2021 – le trovate QUI, apprendiamo infatti che l’albo, uscito solo nel circuito delle fumetterie, godrà di questo secondo passaggio come già accaduto per Dylan Dog/Batman #0 – Relazioni Pericolose – QUI la nostra recensione – ormai più di un anno fa.

Zagor/Flash #0 – La Scure e Il Fulmine, l’albo ampliato

Zagor/Flash #0 – La Scure e Il Fulmine versione da edicola avrà 112 pagine e costerà € 4.90 al suo interno ci saranno oltre il già citato numero zero del crossover (che ricordiamo non ha ancora una data di uscita) e due storie fondamentali per i protagonisti.

La prima è Flash dei Due Mondi in cui Barry Allen incontra per la prima volta il Flash originale, Jay Garrick, mentre la seconda è la prima apparizione del costume del Re di Darkwood, ripresa dal fondamentale episodio Zagor racconta…

L’albo inoltre godrà di una nuova copertina disegnata da Matteo Mammucari, qui in versione in bassa definizioe:

Questa la sinossi dell’albo:

Dopo il successo in fumetteria dell’edizione Scure e di quella Fulmine, il numero zero dell’atteso team-up tra Flash e Zagor torna in una versione arricchita da alcuni racconti classici dei due eroi e dalla strepitosa copertina di Emiliano Mammucari.. Oltre all’avventura La scure e il fulmine, prologo della storia speciale che vede uniti lo Spirito con la Scure e il Velocista dell’universo DC, l’albo interamente a colori propone Flash dei due mondi, in cui Barry Allen incontra per la prima volta il Flash originale, Jay Garrick, e la prima apparizione del costume del Re di Darkwood, ripresa dall’indimenticabile Zagor racconta…

Cliccate QUI per leggere la nostra recensione di Zagor/Flash #0 – La Scure e Il Fulmine

Acquista Zagor/Flash #0 – La Scure e il Fulmine (copertina Scure) cliccando QUI