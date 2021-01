Hikari Edizioni, come annunciato sul numero di Gennaio 2021 del catalogo del distributore Manicomix, pubblicherà uno spin-off inedito della celeberrima saga di Ken il Guerriero: Hokuto no Ken – Kinyoku no Garuda – Nanto Goshasei Zenshi che Yoshiji Yamaguchi ha pubblicato nel 2013 sulla rivista Comic Zenon.

Di seguito tutte le novità che Hikari Edizioni ha presentato sul catalogo; qui le prossime uscite già annunciate.

Hikari Edizioni, le novità dal catalogo Manicomix di Gennaio 2021

V – VISITORS LA SAGA MANGA

Autore: Tatsuya Yasuda Pagine: 300pp. b/n Formato: 14,8x21cm

Rilegatura: brossurato Prezzo: 14,90 €

UN GRANDE CLASSICO RITROVATO, L’ADATTAMENTO MANGA DISEGNATO DA TATSUYA

YASUDA (JEEG ROBOT D’ACCIAIO) DELLA CELEBRE SERIE TV V–VISITORS, SCRITTA E

DIRETTA DA KENNETH JOHNSON NEGLI ‘80 Decine di dischi volanti appaiono all’improvviso sulla Terra e si fermano sopra le principali città del nostro pianeta. Gli alieni vengono dal quarto pianeta della stella Sirio e sono venuti in pace, alla ricerca di alcune risorse che sul loro pianeta d’origine sono in esaurimento. Non tutti però credono alle buone intenzioni dei Visitors, fra questi Mike Donovan che scopre una terribile verità sul reale scopo dei Visitors.

GARUDA DALLE ALI D’ORO – LA GENESI DEI CINQUE ASTRI IN CERCHIO DI NANTO

Autore: Yoshiji Yamaguchi Pagine: 192pp. b/n e colore Formato: 14,8x21cm Rilegatura: brossurato Prezzo: 12,95 €

UN PREQUEL INEDITO DI KEN IL GUERRIERO Uno spinoff e prequel della saga di Ken il guerriero di Buronson e Tetsuo Hara incentrata su Garuda, una Stella di Nanto Dimenticata ma che scopriremo essenziale per il ricongiungimento di Ken e Yuria, e i guerrieri del gruppo dei “Cinque Astri in Cerchio di Nanto”. L’ultimo inedito della saga e dell’anime che ha appassionato milioni di lettori nel mondo.

KAMASUTRA

Autore: Vatsyayana e Bangmicas Collana: La grande letteratura in manga Pagine: 192pp. b/n Formato: 15x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 12,00€

L’OPERA PIÙ IMPORTANTE NELLA LETTERATURA INDIANA SULL’AMORE, SCRITTO DA VATSYAYANA, NELL’ADATTAMENTO MANGA FIRMATO EAST PRESS Per l’autore l’essere umano ha l’obiettivo di perseguire un’armonica realizzazione di sé, senza trascurare alcun aspetto della vita terrena. Finalmente scopriremo il vero Kamasutra, un libro sulla felicità terrena e sul benessere fisico e spirituale.

Acquista Ken il Guerriero, Parte 1 in DVD