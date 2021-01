Gli appassionati di comics e del DC Extend Universe, che raccoglie tutti i nuovi film basati sui fumetti DC Comics e realizzati da Warner Bros., saranno felici di sapere che questa sera potranno rivivere le avventure di Henry Cavill nei panni di Superman, L’Uomo D’Acciaio.

L’Uomo D’Acciaio – Il battesimo di fuoco di Henry Cavill

L’uomo d’acciaio è un film del 2013 diretto da Zack Snyder (300, Watchmen, Justice League Snyder Cut), scritto da David S. Goyer (trilogia di Blade, Batman v Superman: Dawn of Justice, trilogia del Cavaliere Oscuro) e prodotto da Christopher Nolan (trilogia del Cavaliere Oscuro, Inception, Tenet). La colonna sonora è stata composta da Hans Zimmer il quale, fra le altre cose, nel 1994 vinse il Premio Oscar per la Migliore Colonna Sonora grazie al suo lavoro per il film di animazione Disney Il re leone.

Questa pellicola è storicamente importante per due ragioni principali: innanzitutto, come ho già accennato in precedenza, si tratta del primo film del DC Extended Universe.

Inoltre, L’Uomo D’Acciaio ha portato al grande successo internazionale Henry Cavill, l’attore che interpreta il ruolo del protagonista, Superman. L’attore britannico è in seguito divenuto un volto familiare anche per gli appassionati di letteratura fantasy, serie TV e videogiochi: dal 2019, Henry Cavil è anche Geralt di Rivia, alias il Macellaio di Blaviken, protagonista di The Witcher, serie televisiva targata Netflix e basata suo romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski da cui è stata tratta anche la saga di videogiochi The Witcher, realizzata da CD Projekt Red, la medesima software house che ha realizzato il controverso Cyberpunk 2077.

Qui di seguito, potete trovare una breve sinossi del film L’Uomo D’Acciaio, estratta dal sito ufficiale di MediasetPlay:

“Superman giunge sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato. Cresciuto amorevolmente dai coniugi Kent, Superman scopre i propri straordinari poteri durante l’adolescenza e decide di metterli segretamente a servizio del prossimo“.

Se siete ansiosi di rivedere L'Uomo D'Acciaio, vi basterà sintonizzarvi su Italia 1 questa sera

