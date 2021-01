Tra le novità J-POP annunciate sul catalogo Manicomix di Gennaio 2021 si segnala il debutto di Neun, thriller storico di Tsutomu Takahashi — autore noto al pubblicato Italiano per opere come Jiraishin, Tetsuwan Girl o Detonation Island.

Di seguito tutte le novità J-POP annunciate sul catalogo Manicomix di Gennaio 2021, la cui uscita è prevista per Marzo; qui le novità previste per Febbraio.

Le novità J-POP annunciate sul catalogo Manicomix di Gennaio 2021 – i debutti

NEUN 1

di Tsutomu Takahashi

7,50 €

IL GENIO DI TSUTOMU TAKAHASHI TORNA CON UN APPASSIONANTE THRILLER STORICO,

AMBIENTATO DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE! Germania nazista, 1940: l’SS Reichsführer Heinrich Himmler, braccio destro di Hitler, sguinzaglia i suoi sicari più crudeli in una missione segreta: i frutti di un esperimento genetico che coinvolge il Führer devono essere eliminati, insieme a tutti i suoi testimoni. Tra gli obiettivi da eliminare c’è Neun, il nono bambino a portare in sé il DNA proibito di Hitler…ma il suo guardiano, Teo Baker, è pronto a mettere a ferro e fuoco il Reich pur di mantenere in vita il suo protetto! Un thriller storico spietato, dalla raffinata mente di Tsutomu Takahashi (Jiraishin, Detonation Island, Sidooh).

RENT-A-GIRLFRIEND 1

di Reiji Miyajima

5,90 €

IL NUOVO FENOMENO DA OLTRE 5 MILIONI DI COPIE VENDUTE IN GIAPPONE, GIÀ TRASPOSTO IN UN ANIME DI SUCCESSO! Quando Kazuya viene lasciato dalla sua ultima fidanzata, si sente così disperato da…rivolgersi a un servizio online per affittarne una nuova su misura! Incontra così

Chizuru, una fanciulla tanto carina e dolce da non crederci. Sarà davvero oro quello che luccica o nella “vita reale” Chizuru potrebbe non essere altrettanto amabile? Arriva il nuovo manga fondamentale per tutti gli appassionati di commedia romantica!

REMNANT – KEMONOHITO OMEGAVERSE 1

di Hana Hasumi

6,90 €

L’Omegaverse, il popolare genere letterario nato sul web nel quale protagonisti umani agiscono sulla base del comportamento dei lupi, arriva ad infiammare anche i manga in questo nuovo graffiante Boy’s love di Hana Hasumi! In un mondo nel quale la società è divisa in individui alpha, beta e omega, Kai è un giovane senza famiglia e viene accolto dai Siegfried, il più potente clan di esseri mannari del paese. Kai inizia a sentirsi attratto dall’alpha, Luard, con il quale vorrebbe compiere il proprio destino come omega, avere figli…ma nel clan Siegfried non ci si può legare per la vita e Kai dovrà amare anche altri!

PENDULUM JUJIN OMEGAVERSE

di Hana Hasumi

6,90 €

Le novità J-POP annunciate sul catalogo Manicomix di Gennaio 2021 – le serie in corso

THE PROMISED NEVERLAND 20 di 20

di Kaiu Shirai, Posuka Demizu

5,90 €

LAND OF THE LUSTROUS 6

di Haruko Ichikawa

7,50 €

SO I’M A SPIDER, SO WHAT? 5

di Okina Baba, Asahiro Kakashi

6,50 €

SWORD ART ONLINE PROJECT ALICIZATION 4

di Reki Kawahara, Koutaro Yamada

6,50 €

TOKYO REVENGERS 3

di Ken Wakui

6,50 €

KOMI CAN’T COMMUNICATE 4

di Tomohito Oda

5,90 €

HORIMIYA 15

di Hero, Daisuke Hagiwara

5,90 €

BLUE PERIOD 4

di Tsubasa Yamaguchi

6,90 €

LA VIA DEL GREMBIULE 5

di Kousuke Oono

5,90 €

THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS 14

di Negi Haruba

5,90 €

SUPER HXEROS 5

di Ryouma Kitada

6,50 €

GUNDAM UNICORN 14

di Kouzoh Ohmori

6,90 €

HELL’S PARADISE 9

di Yuji Kaku

5,90 €

GOLDEN KAMUI 22

di Satoru Noda

6,90 €

KINGDOM 45

di Yasuhisa Hara

6,90 €

RIKUDO 22

di Toshimitsu Matsubara

6,00 €

KILLING STALKING STAGIONE III 6

di Koogi

9,90 €

L’IMPERO DELLE OTOME 12

di Torajiro Kishi

6,50 €

WORLD’S END HAREM 11

di Link, Kotaro Shono

6,50 €

TRITON 2

di Osamu Tezuka

16,00 €

IL BISTURI E LA SPADA 6

di Osamu Tezuka

16,00 €

