Non siete riusciti a mettere le mani su PS5? Allora forse vorreste tenere d’occhio la pagina ufficiale di Amazon, perché pare che da domani 13 gennaio potrebbe tornare disponibile. La notizia arriva sotto forma di voce di corridoio da Amazon Italia, che pare avrebbe ricevuto direttamente da Sony delle nuove console da mettere in vendita. Molte altre testate giornalistiche hanno provato a mettersi in contatto con PlayStation Italia in merito alla disponibilità di PS5, ma per ora non c’è stata risposta.

La notizia era già nell’aria da qualche giorno, ma pare che ora stia assumendo sempre più ufficialità. Comunque sia la PS5 disponibile su Amazon dovrebbe essere sia quella con lettore, che quella sprovvista e quindi solo digitale. Vale la pena controllare sulle pagine la disponibilità a partire da domani (nonostante molti restock avvengano solitamente di giovedì e non mercoledì).

PS5 sta per tornare su Amazon?

Che PS5 torni su Amazon potrebbe essere vero dato che sono trascorsi due mesi dall’uscita. Vi consigliamo di tenere quindi d’occhio le pagine, sia di quella con lettore che digitale. Vi ricordiamo che PS5 con il lettore costa 499€, mentre quella digitale un po’ meno, ovvero 399€. Non lasciatevela sfuggire! Riteniamo che se dovesse ricomparire, non durerà molto, dunque sarà meglio iniziare a tenere fissa la pagina per il restock.

La console è già un successo straordinario per quel che riguarda le vendite. L’utenza sta però preferendo di gran lunga la versione con il lettore piuttosto che la versione digitale. Si pensa che forse l’utenza, e il mercato, non siano pronti per questo balzo, ritenuto troppo prematuro. Altri invece affermano che il supporto fisico non scemerà mai del tutto. Forse è ancora troppo presto per dirlo con certezza. Voi cosa ne pensate invece? Siete già riusciti a prendere PS5 fin dalla sua uscita?

Sony PlayStation®5 – DualSense™ Wireless Controller