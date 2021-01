In Giappone, gli investigatori nella prefettura di Chiba avevano un caso difficile da risolvere. Certo, sono addestrati per affrontare i criminali, ma questa volta non si sono scontrati con un truffatore o un rapinatore qualsiasi. Questa volta, si sono dovuti scontrare con un Dio… dei gabinetti!

Giappone – La storia del “Dio dei WC”

Dopo una serie di furti seriali di servizi igienici nella città di Funabashi, gli investigatori hanno iniziato a soprannominare il bizzarro caso “Il caso del Dio dei WC”.

Tutto è iniziato in ottobre, quando una impresa edile che stava costruendo una casa a Funabashi si è presentata sul luogo di lavoro per scoprire che il WC era scomparso dall’ultimo turno.

Non è trascorso molto tempo prima che un altro trono di porcellana scomparisse da una diversa casa in costruzione, e da lì i rapporti hanno continuato ad arrivare, fino a raggiungere il ragguardevole totale di ben 18 vasi di cacca rubati.

Ma la polizia è finalmente riuscita a catturare il Dio/l’uomo: si tratta dell’impiegato di ufficio di 26 anni Ryusei Takada, che è stato arrestato e preso in custodia all’inizio di questa settimana. Takada è stato precedentemente impiegato in una società di costruzioni, ed è probabile che la sua conoscenza del flusso di lavoro in loco e delle misure di sicurezza comuni gli abbia permesso di continuare la sua strana follia criminale per tutto questo tempo.

The God of Toilets è anche una canzone sorprendentemente emozionante della cantante pop giapponese Kana Uemura:

Takada, che ha ammesso i furti, ha detto di aver rubato dai cantieri i servizi igienici, così come altri oggetti, per rivenderli nei negozi di seconda mano, in modo da usare quel denaro per pagare le sue spese.

La polizia non ha annunciato pubblicamente come ha rintracciato Takada, ma è possibile che alla fine si sia sparsa la voce, tra i negozianti locali, di un tizio che sembrava sempre avere una toilette nuova fra le mani da voler rivendere, il che avrebbe potuto dare alla polizia il vantaggio di cui aveva bisogno.

