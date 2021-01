Secondo quanto riferito, le star di Sex and the City Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis guadagneranno una cifra esorbitante per episodio dal reboot di HBO Max. Creata da Darren Star, la serie di successo della HBO è andata in onda originariamente per 6 stagioni, dal 1998 al 2004. Basato in parte sull’omonimo libro di Candace Bushnell, Sex and the City ha seguito la vita di Carrie Bradshaw (Parker), una giornalista di moda di New York City, e le sue tre migliori amiche Miranda (Nixon), Samantha (Kim Cattrall) e Charlotte (Davis). La serie è stato un enorme successo, ha vinto diversi premi Emmy e su di essa hanno basato anche due film e una serie spinoff prequel realizzata da CW.

Sex and The City – I dettagli del revival e dei compensi

La nuova serie, intitolata And Just Like That…, in riferimento a una battuta spesso pronunciata nella serie originale, seguirà Carrie, Miranda e Charlotte mentre navigano nella vita dei loro 50 anni. Mentre Parker, Nixon e Davis sono pronti a riprendere i rispettivi ruoli, Cattrall non tornerà. Grande assente sarà Samantha.

Un report di Variety afferma che Parker, Nixon e Davis guadagneranno oltre 1 milione di dollari per episodio del reboot di HBO Max. Oltre a tornare ai loro ruoli classici, le tre signore di New York saranno anche produttrici esecutive della serie di 10 episodi, insieme a Michael Patrick King.

Il reboot di Sex and the City sta per arrivare, dopo anni di attese e speculazioni, e i fan della serie saranno probabilmente lieti di vedere tre dei quattro personaggi iconici tornare nei loro ruoli.

Anche se i reboot possono essere incostante o non attirare molti spettaori, è probabile che questa serie sia un successo, considerando che i fan lo chiedono da anni. Inoltre, le tre stelle ora hanno un ulteriore incentivo a rendere lo spettacolo il più grande possibile.

